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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 95

, ИА "Амител"
Главное за 2 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Явка на голосование по изменению Конституцию РФ в Алтайском крае не дотянула и до 50%. Суточные показатели по зараженным не уменьшаются, Горный запускает турбазы, а дети в лагеря поедут еще не скоро. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 2 июля?

75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4134 заболевших, в том числе 410 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 18 инфицированных,
  • в Бийске – 15,
  • в Рубцовске – 9,
  • в Новоалтайске – 8,
  • в Павловском районе – 4,
  • в Зональном, Первомайском районах – по 3,
  • в Михайловском, Смоленском, Тальменском районах –  по 2,
  • в Белокурихе, Заринске, Быстроистокском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, Немецком национальном, Солонешенском, Баевском районах – по 1.

В крае уже выздоровело 3009 человек (+39 за прошедшие сутки). Примерно в половине от всех случаев болезнь протекала бессимптомно. В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. 

2
5 летальных случаев. Второй день подряд

Еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайского крае.

Из них трое умерли от COVID-19, у двоих — "иные причины смерти".

Всего в крае скончался 86 пациентов с COVID-19. В том числе 39 случаев от коронавируса, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. 

3
Явка не очень

Более 897 тысяч из 1,8 млн избирателей Алтайского края поучаствовали в голосовании по изменению в Конституцию РФ во время пандемии.

За неделю голосования явка составила 49,49%. Причем "за" проголосовали 645 603 человека (71,91%), а "против" – 241 132 (26,86%). И в итоге: в регионе поддержка поправок в Конституцию оказалась ниже, чем в среднем по России.

Наибольшую поддержку среди муниципалитетов поправки получили среди жителей Ключевского (81,96 %), Родинского (81,21 %) и Кытмановского районов (79,21 %).

А вот менее лояльными оказались жители ЗАТО Сибирский. Там 46,84% проголосовали "против". В Алейске противников изменений оказалось 35,42%, Белокурихе  — 32,28%, в Романовском районе — 31,93% и в Новоалтайске — 30,92%.

Итог по России: за поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. 

Как проходило голосование по Конституции на Алтае — читайте в нашем материале и смотрите в фоторепортаже amic.ru.

4
Турсезон будет сложным

Сотни турбаз, гостиниц и гостевых домов запустились в Алтайском крае. Однако в первые дни после снятия ограничений, наплыва туристов многие владельцы не наблюдают, предполагая, что люди все еще боятся ехать на отдых или пока не успели его спланировать. 100%-ной загрузки ждут позже, но надежд на короткий сезон не возлагают: он будет довольно сложным.

Сейчас на турбазах Алтая соблюдают (во всяком случае изо всех сил стараются) все требования Роспотребнадзора. После выселения гостей номера тщательно обрабатывают: все поверхности моют с дезинфецирующими средствами. Питание организуют на летних верандах или на вынос. Но вот с досугом пока не все так гладко: бассейны и бани пока не работают, поэтому и остается только гулять по местными природным достопримечательностям.

Подробнее о том, что происходит на территории турбаз, что будет с ценами на отдых на Алтае летом — читайте в материале amic.ru.

5
Горный открывает двери

Турбазы Горного Алтая начнут принимать отдыхающих с 3 июля. Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин. 

Базы обязаны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также откроются кафе и рестораны.

Перед началом сезона гостиницам и турбазам необходимо провести санобработку всех помещений. В дальнейшем дезинфицировать регулярно будут не только номера, но также детские площадки, беседки, скамейки, наружные двери и другое.

Исключение составляет лишь Кош-Агачский район, где продолжается карантин. Туристам сюда приехать не получится.

5
Старт первого сезона в лагерях снова перенесли

Из-за напряженной эпидситуации алтайские загородные лагеря смогут принять детей только после 13 июля.

Оздоровительную компанию в крае решили запускать поэтапно. Так, с 6 июля начнут работать первые шесть лагерей для детей-сирот, с 13 июля при разрешении Роспотребнадзора откроются оздоровительные загородные лагеря, а с 1 августа - пришкольные лагеря.

Если родителей передумают отправлять детей на отдых, им вернут деньги. Однако отказов пока немного. "У нас почти 17,5 тыс. заявок на отдых в оздоровительных лагерях. То есть при небольшом оттоке родителей, которые возвращают деньги за путевки, также идет прирост забронированных путевок", — добавил министр образования региона Максим Костенко.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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О деньгах

О работе

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Что еще почитать и посмотреть 2 июля: 

Что барнаульцы рассказали, голосовали ли они за поправки и почему? Видео

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

2.07.2020 19:39
- гость -

ЗомбоСМИ ... хроника вируса день 1000077886544 й

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