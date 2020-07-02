Явка на голосование по изменению Конституцию РФ в Алтайском крае не дотянула и до 50%. Суточные показатели по зараженным не уменьшаются, Горный запускает турбазы, а дети в лагеря поедут еще не скоро. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4134 заболевших, в том числе 410 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 18 инфицированных,
- в Бийске – 15,
- в Рубцовске – 9,
- в Новоалтайске – 8,
- в Павловском районе – 4,
- в Зональном, Первомайском районах – по 3,
- в Михайловском, Смоленском, Тальменском районах – по 2,
- в Белокурихе, Заринске, Быстроистокском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, Немецком национальном, Солонешенском, Баевском районах – по 1.
В крае уже выздоровело 3009 человек (+39 за прошедшие сутки). Примерно в половине от всех случаев болезнь протекала бессимптомно. В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек.
Еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайского крае.
Из них трое умерли от COVID-19, у двоих — "иные причины смерти".
Всего в крае скончался 86 пациентов с COVID-19. В том числе 39 случаев от коронавируса, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Более 897 тысяч из 1,8 млн избирателей Алтайского края поучаствовали в голосовании по изменению в Конституцию РФ во время пандемии.
За неделю голосования явка составила 49,49%. Причем "за" проголосовали 645 603 человека (71,91%), а "против" – 241 132 (26,86%). И в итоге: в регионе поддержка поправок в Конституцию оказалась ниже, чем в среднем по России.
Наибольшую поддержку среди муниципалитетов поправки получили среди жителей Ключевского (81,96 %), Родинского (81,21 %) и Кытмановского районов (79,21 %).
А вот менее лояльными оказались жители ЗАТО Сибирский. Там 46,84% проголосовали "против". В Алейске противников изменений оказалось 35,42%, Белокурихе — 32,28%, в Романовском районе — 31,93% и в Новоалтайске — 30,92%.
Итог по России: за поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей.
Как проходило голосование по Конституции на Алтае — читайте в нашем материале и смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Сотни турбаз, гостиниц и гостевых домов запустились в Алтайском крае. Однако в первые дни после снятия ограничений, наплыва туристов многие владельцы не наблюдают, предполагая, что люди все еще боятся ехать на отдых или пока не успели его спланировать. 100%-ной загрузки ждут позже, но надежд на короткий сезон не возлагают: он будет довольно сложным.
Сейчас на турбазах Алтая соблюдают (во всяком случае изо всех сил стараются) все требования Роспотребнадзора. После выселения гостей номера тщательно обрабатывают: все поверхности моют с дезинфецирующими средствами. Питание организуют на летних верандах или на вынос. Но вот с досугом пока не все так гладко: бассейны и бани пока не работают, поэтому и остается только гулять по местными природным достопримечательностям.
Подробнее о том, что происходит на территории турбаз, что будет с ценами на отдых на Алтае летом — читайте в материале amic.ru.
Турбазы Горного Алтая начнут принимать отдыхающих с 3 июля. Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин.
Базы обязаны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также откроются кафе и рестораны.
Перед началом сезона гостиницам и турбазам необходимо провести санобработку всех помещений. В дальнейшем дезинфицировать регулярно будут не только номера, но также детские площадки, беседки, скамейки, наружные двери и другое.
Исключение составляет лишь Кош-Агачский район, где продолжается карантин. Туристам сюда приехать не получится.
Из-за напряженной эпидситуации алтайские загородные лагеря смогут принять детей только после 13 июля.
Оздоровительную компанию в крае решили запускать поэтапно. Так, с 6 июля начнут работать первые шесть лагерей для детей-сирот, с 13 июля при разрешении Роспотребнадзора откроются оздоровительные загородные лагеря, а с 1 августа - пришкольные лагеря.
Если родителей передумают отправлять детей на отдых, им вернут деньги. Однако отказов пока немного. "У нас почти 17,5 тыс. заявок на отдых в оздоровительных лагерях. То есть при небольшом оттоке родителей, которые возвращают деньги за путевки, также идет прирост забронированных путевок", — добавил министр образования региона Максим Костенко.
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