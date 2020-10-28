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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 213

, ИА "Амител"
Все важное о COVID-19 за сутки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, направили в суд. Власти рассматривают еще один ТЦ под ковидный госпиталь, а предприниматели стали ответственнее относиться к выполнению эпидтребований. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 28 октября?

218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 77 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 565 инфицированных, среди них 1349 детей.

Коронавирусом переболели уже 15 814 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 233 человека. В ковидных госпиталях лежат 2013 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 442 зараженных, 151 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 6599 бессимптомных вирусоносителей лечатся дома.

За время пандемии в регионе скончались 734 пациента (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 355 человек.

2
Бунт антимасочников. Дело в суде
Дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передали в суд.

В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Как рассказали в МУП "Горэлектротранс", из-за простоев по вине "антимасочников" предприятие потеряло около 50 тысяч рублей планового дохода за наличный расчет. 

3
Кардиологическую помощь оказывают по-другому

Из-за пандемии Алтайскому краевому кардиологическому диспансеру пришлось перестроить работу, рассказала Елена Никулина, заместитель главного врача кардиоцентра по организационно-методической работе.

Учреждение максимально перешло на систему онлайн-консультаций. Попасть к специалисту можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

На базе кардиоцентра открыли ковидный госпиталь. Там лежат больные с острым коронарным синдромом (ОКС) и диагностированным COVID-19. 

Если в учреждение поступают люди с инфарктами миокарда или нестабильной стенокардией (то есть с разными формами острого коронарного синдрома), то их распределяют по двум потокам. Больных с подтвержденным коронавирусом направляют в "красный шлюз" (на базе приемного отделения), а тех, кто не болен коронавирусной инфекцией, отправляют в "чистый шлюз" (на базе регистратуры). Если пациент сомнительный по COVID-19, то тест ему делают в кардиоцентре. 

4
Еще один госпиталь

В мэрии Барнаула рассматривают еще один вариант размещения ковидного госпиталя – в здании недостроенного ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской.

Участники рабочей группы рассматривали варианты размещения медицинского учреждения в разных зданиях, но приоритетным пока остался ТЦ "Геомаркет". Представители проектного института "Алтайгражданпроект" даже показали предварительную планировку госпиталя.

Предложенный проект проанализируют и примут окончательное решение. 28 октября члены группы посетили торговый центр и на месте оценили объемы работ.

Как выглядит будущий госпиталь сейчас – смотрите здесь.

5
Нарушения в ТЦ

Роспотребнадзор совместно с МВД и общественниками 27 октября провел рейд по соблюдению мер профилактики COVID-19 в ТРЦ Galaxy.

Участники акции проверили предприятия на фуд-корте. Проверяющие выявили нарушения в трех кафе. В основном они коснулись отсутствия необходимой разметки на полу, а также маркировки антисептических средств.

Для руководителей компаний подготовили предписания по устранению нарушений. Проверяющие намерены нанести повторный визит.

"С каждой проверкой нарушений выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относиться к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса", – сказала замглавы отдела надзора за гигиеной питания алтайского Роспотребнадзора Ольга Бархатова.

6
Говорящие тепловизоры в театре

На входе в краевой драмтеатр установили говорящие тепловизоры. Техника позволяет свести к минимуму риск распространения коронавируса и других респираторных заболеваний среди посетителей.

Устройства установили в кассовом зале, перед входом в фойе и со стороны служебного входа, ведущего на экспериментальную сцену. Аппараты быстро и бесконтактно измеряют температуру тела, ограничивают вход людям с показателем выше 37 градусов.

Для облегчения работы контролера аппарат передает голосовые уведомления – "Температура нормальная, проходите" или "Отклоняющаяся от нормы температура" со звуком тревожного сигнала.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать 28 октября?

  • Вакцина от коронавируса. Когда в России можно будет поставить прививку от COVID-19
  • Как выглядит будущий ковидный госпиталь в ТЦ "Геомаркет"
  • Ансамбль "Алтай" представит новую программу с участием Андрея Мерзликина
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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