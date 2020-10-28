Сколько заболевших в Алтайском крае 28 октября?

218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 77 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 565 инфицированных, среди них 1349 детей.

Коронавирусом переболели уже 15 814 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 233 человека. В ковидных госпиталях лежат 2013 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 442 зараженных, 151 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 6599 бессимптомных вирусоносителей лечатся дома.

За время пандемии в регионе скончались 734 пациента (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 355 человек.