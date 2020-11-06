Сколько заболевших в Алтайском крае 6 ноября?

229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 78 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 20 568 инфицированных, в том числе 1518 детей.

Коронавирусом переболел уже 17 261 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 173 выздоровевших. В госпиталях сейчас лежат 2449 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 602 человека, 180 из них – на аппаратах ИВЛ.

За время пандемии в регионе умерли 844 человека с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 416 зараженных.