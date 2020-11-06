В Алтайском крае продлили школьные каникулы. В кафе на фуд-кортах выявили нарушения, а детям хотят запретить ходить в торговые центры без родителей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 78 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 20 568 инфицированных, в том числе 1518 детей.
Коронавирусом переболел уже 17 261 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 173 выздоровевших. В госпиталях сейчас лежат 2449 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 602 человека, 180 из них – на аппаратах ИВЛ.
За время пандемии в регионе умерли 844 человека с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 416 зараженных.
Из-за сложной эпидобстановки в Алтайском крае осенние каникулы у школьников продлили на неделю. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко после заседания оперштаба.
К занятиям дети вернутся в понедельник, 16 ноября 2020. В каком режиме школьники будут учиться, решит руководство образовательных учреждений. Все будет зависеть от уровня заболеваемости учителей и учащихся. Если он будет расти, то детей могут перевести на временный дистант (как отдельный класс, так и всю школу).
В Алтайском крае разрабатывают механизм страхования жизни и здоровья учителей, которые обучают школьников очно. Об этом заявил министр образования и науки региона Максим Костенко.
По его словам, ведомство обратилось к крупнейшим финансовым организациям, чтобы они предложили варианты соответствующих страховок для педагогов. Два банка уже готовятся презентовать свои предложения.
Сотрудники Роспотребнадзора, полиции, администрации и активисты провели рейды в торговых центрах Барнаула – "Старый базар", "Пионер" и Galaxy.
На этот раз они побывали на фуд-кортах. И выявили несколько нарушений. Среди них – отсутствие маркировки на антисептиках, разметки для соблюдения социальной дистанции, а также использование средств, не соответствующих рекомендациям Роспотребнадзора.
В некоторых точках специалисты не нашли термометров и журнала учета температур, средств для обеззараживания воздуха.
Предпринимателям придется устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Мероприятия были запланированы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Змеиногорске, Новоалтайске, Алейске и Горняке.
7 ноября пройдут только возложения цветов к памятникам Ленину.
Во время заседания оперштаба 5 ноября обсудили не только продление каникул. Также участники поддержали предложение запретить детям посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Такое решение должны принять в ближайшее время.
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Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
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- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
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