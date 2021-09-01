Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 сентября

В Алтайском крае прошли торжественные линейки с соблюдением антиковидных мер. Тем временем число заболевших инфекцией в регионе выросло ещё на 246 человек. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки в крае выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 673.
Выздоровели за весь период 53 626 человек, в том числе 204 – за последние сутки.
Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4723 летальных случая.
1 сентября во всех школах Алтайского края состоялись торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Мероприятия провели только для 1, 9 и 11 классов с соблюдением масочного режима и прочих защитных мер.
Учебный год начался для 275 тысяч школьников, 30 тысяч из них пошли в первые классы.
С праздником ребят, родителей и педагогов традиционно поздравил губернатор Виктор Томенко.
В Республике Алтай зафиксировали 39 случаев коронавируса. За весь период в регионе выявили 20 728 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 356 пациентов, в том числе 64 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончалось 352 человека с подтверждённым заболеванием.
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