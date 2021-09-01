Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 сентября

Новые заболевшие

За прошедшие сутки в крае выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 673.

Выздоровели за весь период 53 626 человек, в том числе 204 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4723 летальных случая.