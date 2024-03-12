Девушка погибла при столкновении двух автомобилей на алтайской трассе
Еще двое человек пострадали
12 марта 2024, 13:15, ИА Амител
ДТП в Топчихинском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 12 марта в 11:00 на 74-м километре трассы А-322.
Предварительно, девушка 1997 года рождения ехала на Toyota Corolla со стороны Барнаула в направлении Алейска. С целью обгона она выехала на встречку и столкнулась с Toyota RAV4 под управлением мужчины 1963 года рождения.
"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla погибла на месте ДТП. Водитель RAV-4 и пассажир – женщина 1961 года рождения – получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.
13:24:43 12-03-2024
закройте этот участок. сделайте объезд. аномальная зона какая то. алейские певцы тут же погибли.
16:40:46 12-03-2024
Гость (13:24:43 12-03-2024) закройте этот участок. сделайте объезд. аномальная зона кака... аномальная тупость водителей - это да
13:29:10 12-03-2024
Опять скоростной режим . Каждый раз на те же грабли.
13:02:59 13-03-2024
гость (13:29:10 12-03-2024) Опять скоростной режим . Каждый раз на те же грабли. ... ничего подобного, дороги, ползет впереди кто, и не объедешь!
13:58:24 12-03-2024
не умеете ездить на "прулях". не ездейте.
14:20:09 12-03-2024
гость (13:58:24 12-03-2024) не умеете ездить на "прулях". не ездейте....
Да бэушные криворукие помойки давно запретить пора! Если в стране правостороннее движение, то это просто небезопасно, ни для владельцев, ни для окружающих. Нельзя быть папуасами и доказывать, с пеной у рта, что авто с японской помойки лучше, чем авто от оф. дилера из салона. Это все равно, что питаться отбросами возле макдональдса и хвастать, какие смачные объедки попадаются и какие дураки все вокруг, что пищу в нормальном магазине покупают...
14:55:08 12-03-2024
Гость (14:20:09 12-03-2024)
Да бэушные криворукие помойки давно запретить пора! Если в ... Вот такие как ты за просрочкой в контейнеры возли мрашки и ныряют.
15:25:57 12-03-2024
Гость (14:55:08 12-03-2024) Гость (14:20:09 12-03-2024)
Да бэушные криворукие пом... По себе не суди, ценитель японских отбросов...
13:05:20 13-03-2024
гость (13:58:24 12-03-2024) не умеете ездить на "прулях". не ездейте.... у вас, самого машинка то есть? какая?
15:36:45 12-03-2024
Обсосы на криворуких помойках устраивают гонки, а страдают нормальные люди. С другой стороны, как еще можно потешить собственное эго, если передвигаешься на таком позорном "автомобиле"? -Только шашечками на дорогах, когда придурок на отрыжке японского автопрома весело давит на газ и крутит рулем, думая как он "ловко" проскочил, а все окружающие с посиневшими лицами давят по тормозам...
16:00:57 12-03-2024
Гость (15:36:45 12-03-2024) Обсосы на криворуких помойках устраивают гонки, а страдают н... А что Вы скажете про уважаемых "авторитетных бизнесменов" и "золотую молодежь" на навороченых "меринах" и "бэхах", которые бухие или обдолбанные по центру города летают и смертельные дтп устраивают?
16:24:42 12-03-2024
Гость (15:36:45 12-03-2024) Обсосы на криворуких помойках устраивают гонки, а страдают н... Езжу уже много лет. Практически каждый день. Город/трасса примерно поровну выходит. Так вот, обсосы на леворуких помойках, устраивают гонки еще чаще. У них же левый руль и им все "видно"...
13:11:04 13-03-2024
смысл ругать руль, если причина в дороге и водителе? посмотрите , спутниковую карту например китая и обратите внимание на ширину дорог, подумайте! где дороги, у нас, или у них, и у кого дороги? а у кого направления?