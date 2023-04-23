2,5 млн рублей потратили барнаульцы на прошедших ярмарках
В мэрии рассказали, какие продукты пользуются у горожан наибольшим спросом
23 апреля 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: barnaul.org
На прошедших в Барнауле 22 апреля продуктовых ярмарках горожане потратили 2,5 млн рублей, рассказали в мэрии.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасные изделия, а также мясные копчёности.
С начала года объём продаж продовольственных ярмарок составил 53,9 млн рублей – это на 4,9 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.
"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 21,5%, чем в торговых сетях, и на 26,7%, чем на рынках города", – отметили в пресс-службе.
Следующая ярмарка пройдёт в Барнауле 29 апреля.
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