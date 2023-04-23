2,5 млн рублей потратили барнаульцы на прошедших ярмарках

В мэрии рассказали, какие продукты пользуются у горожан наибольшим спросом

23 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На прошедших в Барнауле 22 апреля продуктовых ярмарках горожане потратили 2,5 млн рублей, рассказали в мэрии.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасные изделия, а также мясные копчёности.

С начала года объём продаж продовольственных ярмарок составил 53,9 млн рублей – это на 4,9 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 21,5%, чем в торговых сетях, и на 26,7%, чем на рынках города", – отметили в пресс-службе.

Следующая ярмарка пройдёт в Барнауле 29 апреля.