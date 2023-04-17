Человек погиб при пожаре в частном доме на Алтае

Мужчину эвакуировали спасатели, но медики спасти его не смогли

17 апреля 2023, 07:47, ИА Амител

Фото: МЧС по Республике Алтай

Человек погиб при пожаре в частном доме в селе Турочак Республики Алтай, рассказали в региональном МЧС.

О возгорании сообщил очевидец в ночь на 16 апреля. Он увидел пламя с улицы.

На месте работали девять человек и две пожарных машины. Огонь затронул гараж, веранду и крышу дома, который заволокло дымом.

"Пожарные через окно проникли в дом и обнаружили на полу мужчину с признаками жизни. Они вынесли его на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Врачи сразу приступили к реанимации и транспортировке пострадавшего в больницу, однако, спасти его не удалось", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на веранде и в доме нашли три газовых баллона, один из них полностью выгорел. Это поспособствовало скорейшему распространению огня.