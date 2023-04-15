43 машины и 108 дорожников чистят улицы Барнаула от снега и наледи

Минувшей ночью город столкнулся с похолоданием и снегопадом

15 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 15 апреля с последствиями ночного мороза и снегопада задействованы 43 спецмашины и 108 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Работы идут на проспектах Ленина, Строителей, Космонавтов и на множестве других участков. Очищают в том числе лестничные марши и тротуары на пути обхода путепровода на проспекте Ленина и ступени на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.

Особое внимание из-за предстоящей Пасхи уделяют очистке остановок, подходам к пешеходным переходам и тротуарам на пути к церквям.

В администрации города отметили, что минувшей ночью ситуация с уборкой осложнилась тем, что в Барнауле 80% зимней техники переоборудовали для летней уборки улиц. Тем не менее к работам уже с началом снегопада приступили 38 машин.