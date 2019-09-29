Инопланетян не существует в нашей части галактики, заявил Илон Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует, сообщает РИА "Новости".

"Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Я не видел никаких признаков этого", — сказал Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен собранный экземпляр ракеты Starship.

При этом он подчеркнул, что и сам хотел бы знать, где они есть.

Также он назвал шутками все рассказы о том, что американские военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51", которую ранее хотели взять штурмом.

По данным Маска, у человечества осталось примерно 700 млн лет, чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. Он призвал безотлагательно осваивать космос и другие планеты.

Ранее один из русскоязычных подписчиков на Twitter Маска выразил подозрение, что бизнесмен активно осваивает космос, чтобы привезти на Землю "инопланетных захватчиков".