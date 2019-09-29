Инопланетян не существует в нашей части галактики, заявил Илон Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует, сообщает РИА "Новости".
"Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Я не видел никаких признаков этого", — сказал Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен собранный экземпляр ракеты Starship.
При этом он подчеркнул, что и сам хотел бы знать, где они есть.
Также он назвал шутками все рассказы о том, что американские военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51", которую ранее хотели взять штурмом.
По данным Маска, у человечества осталось примерно 700 млн лет, чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. Он призвал безотлагательно осваивать космос и другие планеты.
Ранее один из русскоязычных подписчиков на Twitter Маска выразил подозрение, что бизнесмен активно осваивает космос, чтобы привезти на Землю "инопланетных захватчиков".
Комментарии
700 млн. лет очень оптимистично. Лет 70. На счет разумной жизни он также время недооценивает. Радио на Земле чуть более ста лет. На расстоянии 100 световых лет находится несколько десятков звезд, которые поддаются радионаблюдению. Если же какие либо цивилизации были до этого то они вполне могли прекратить свое существование задолго до того как люди начали принимать сигналы. Космос это не прямой эфир.
Хлопец явно погорячился, протяженность Млечного пути более 100 тыс. световых лет, так что наши послания еще недалече ушли...
надо спросить у батута батутыча, он то уж точно знает lol
Это что,тачка Маска уже всю вселенную объехала/облетела?Не повезло бомбиле за рулем,ни одного пассажира не встретил.Может просто в космосе в тот день выходной был,и все на шашлыках в параллельной вселенной были.)