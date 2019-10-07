Минстрой РФ резко поднял нормативную стоимость жилья в Алтайском крае

Министерство строительства и ЖКХ РФ своим ежеквартальным приказом подняло нормативную стоимость жилья в Алтайском крае до 36 832 рублей за квадратный метр, пишет "Алтайский портал недвижимости".
В третьем квартале 2019 года указанный показатель составлял 34 845 рублей, а в первом полугодии – 34 038. До этого норматив в крае не менялся на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что ранее в Алтайском крае был самый низкий норматив среди регионов СФО, в соседней Республике Алтай этот показатель был выше (39 048 рублей). Теперь, согласно документу на портале нормативных правовых актов, место аутсайдера заняла Республика Хакасия (36 039 рублей).
Наиболее высокая стоимость жилья на основе этого приказа будет в Новосибирской области – 48 301 рубль.
Как рассказали amic.ru в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, данный показатель применяется для расчета компенсации стоимости жилья приобретаемого участниками государственных жилищных программ.
"Рост данного показателя позволит снизить финансовую нагрузку этой категории гражданам при решении их жилищных вопросов", – отметили в ведомстве, поскольку норматив используется для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.
Что касается России, то максимальный показатель в Москве (105 043 рубля), а самый скромный – в Саратовской области, где "квадрат" жилья по нормативу стоит ровно 30 тыс. рублей.
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