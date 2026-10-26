В Барнауле внучка помогла бабушке распознать мошенников "из поликлиники"
Женщину пугали ответственностью за помощь иностранным государствам
26 октября 2026, 10:42, ИА Амител
В Барнауле мошенники под предлогом прохождения медосмотра пытались похитить 200 тысяч рублей у 86-летней жительницы, сообщает региональное МВД.
"Поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила женщине, что нужно пройти медосмотр. Незнакомка попросила назвать СНИЛС, что пенсионерка и сделала", — рассказали в ведомстве.
После этого позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил, что со счета женщины происходит перевод денег в иностранные государства.
Далее с ней связался "сотрудник военной прокуратуры", который потребовал задекларировать все имеющиеся наличные средства.
"Женщина пришла к внучке, рассказала ситуацию и узнала, что это были мошенники", — отметили в МВД.
Ранее в Алтайском крае пенсионерка по требованию "прокурора" отдала девушке-курьеру 900 тысяч рублей. Все началось с якобы просроченного СНИЛС.
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