Женщину пугали ответственностью за помощь иностранным государствам

26 октября 2026, 10:42, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле мошенники под предлогом прохождения медосмотра пытались похитить 200 тысяч рублей у 86-летней жительницы, сообщает региональное МВД.

"Поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила женщине, что нужно пройти медосмотр. Незнакомка попросила назвать СНИЛС, что пенсионерка и сделала", — рассказали в ведомстве.

После этого позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил, что со счета женщины происходит перевод денег в иностранные государства.

Далее с ней связался "сотрудник военной прокуратуры", который потребовал задекларировать все имеющиеся наличные средства.

"Женщина пришла к внучке, рассказала ситуацию и узнала, что это были мошенники", — отметили в МВД.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка по требованию "прокурора" отдала девушке-курьеру 900 тысяч рублей. Все началось с якобы просроченного СНИЛС.