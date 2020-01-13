Грейдер, самосвал, погрузчик. Как устраняют потоп в Барнауле

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий порыва трубопровода диаметром 25 см, который случился на улице Малахова 13 января. Повреждение устраняют сотрудники Барнаульского водоканала.
Разлившуюся во дворе дома № 118 воду активно убирают дорожные службы. К работам привлекли сразу несколько единиц специализированной техники.
В частности, задействованы грейдер, пескоразбрасыватель, самосвал, трактор со щеткой и фронтальный погрузчик.
"Выхода воды на проезжую часть нет", – констатировали в мэрии.
На время ремонтных работ ограничено водоснабжение административного здания и двух жилых домов, расположенным по адресам ул. 50 лет СССР, 13 и ул. Малахова, 116.
UPD 16:10: под отключение также попали около 90 домов частного сектора.
Комментарии
Ой давно аварий небыло. уж пару дней как )))))
Зато все лето без воды сидим, опрессовки у них там.... Бездельники
О, молодцы, быстро исправили.
Между нами тает лёд и теперь там больше никто не пройдет, не пройдет
13.01.2020 15:17
krash
И что было два дня назад?
Опять это наследиее СССР разгребать, не могли чтоль толщину стены трубы в ГОСТе раза в два больше сделать, может быть ещё отходила пару своих нормативных сроков службы!!!