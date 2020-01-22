Почти 9 миллионов. Во сколько обошелся визит Медведева в Барнаул и Новосибирск

Рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнаул и Новосибирск, которая состоялась 12-13 ноября 2019 года, обошлась бюджету в 8,7 млн рублей. Эту сумму ФГУП "Президент-Сервис" управления делами президента России потратило на гостиницы и автотранспортное обслуживание, сообщает "Тайга.инфо".

В Барнауле бюджет составил более 4 млн рублей: 3,9 млн рублей отдали ГБУ "Автохозяйство № 1" за транспортные услуги. Около 280 тысяч рублей потратили на проживание в гостинице "Центральная". Там остановились 23 чиновника, которые сопровождали премьера в поездке.

Напомним, тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул 12 ноября на поезде. На Алтае он обсудил с представителями РЖД возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск, провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко, а также побывал в селе Санниково, где в ноги ему кинулась женщина и попросила решить проблему с отсутствием горячей воды в многоквартирном доме. Медведев дал задание разобраться с этим вопросом Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов.

15 января 2020 года правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Премьер-министром назначили бывшего руководителя ФНС Михаила Мишустина.