Почти 9 миллионов. Во сколько обошелся визит Медведева в Барнаул и Новосибирск

Рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнаул и Новосибирск, которая состоялась 12-13 ноября 2019 года, обошлась бюджету в 8,7 млн рублей. Эту сумму ФГУП "Президент-Сервис" управления делами президента России потратило на гостиницы и автотранспортное обслуживание, сообщает "Тайга.инфо".
В Барнауле бюджет составил более 4 млн рублей: 3,9 млн рублей отдали ГБУ "Автохозяйство № 1" за транспортные услуги. Около 280 тысяч рублей потратили на проживание в гостинице "Центральная". Там остановились 23 чиновника, которые сопровождали премьера в поездке.
Напомним, тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул 12 ноября на поезде. На Алтае он обсудил с представителями РЖД возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск, провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко, а также побывал в селе Санниково, где в ноги ему кинулась женщина и попросила решить проблему с отсутствием горячей воды в многоквартирном доме. Медведев дал задание разобраться с этим вопросом Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов.
15 января 2020 года правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Премьер-министром назначили бывшего руководителя ФНС Михаила Мишустина.
Комментарии
11 тысяч за ночевку 1 чиновника.
люксово
Надо, чтобы эконом классом летали
в багажном отделении
Зачем??????????????Лучше бы подарили трактор для очистки снега или отдали больным детям! Зачем 23 чиновника???? Что эта поездка дала городу?
Почему так дорого?Неужели все министры тратят на подобные поездки (на 1 день) такие суммы?
у нас пол страны за всю жизнь столько не зарабатывает, а эти ... за 2 дня спустили
Денег нет,но вы держитесь))))))))))))))
22.01.2020 15:03
A1isa
Вроде нетрудно понять с первого раза из текста, что заработали эти деньги как раз у нас - Автохозяйство №1 и гостиница "Центральная", а так же соответствующие службы в Новосибирске.