Младенец пострадал в ДТП на парковке ТЦ в Барнауле

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Авария с опрокидыванием на парковке торгового центра произошла в краевой столице 30 июля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Рядом с ТЦ "Галактика" не поделили площадку Nissan Juke и Hyundai Solaris. От удара Nissan перевернулся.
По информации очевидцев, в машине находился семимесячный ребенок. Его увезли с места происшествия на скорой помощи, предположительно, с ушибами.
Ранее amic.ru писал, что автолюбительница, насмерть сбившая шестилетнего мальчика в Белоярске, не признает своей вины. Она отказалась давать показания. Очевидцы утверждают, что в момент совершения аварии женщина была пьяна.
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