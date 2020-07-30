Такой день. Барнаульцы получают воду и обсуждают драку на Старом базаре

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 июля. Без коронавируса.
Барнаульцам раньше срока возвращают горячую воду в дома по контуру ТЭЦ-3. К 30 июля возобновили водоснабжение в 126 зданиях на улицах Интернациональной, Пролетарской, Промышленной, Ядринцева. Где еще дадут воду и когда, можно узнать по ссылке.
Сразу два представителя Алтайского края оказались замешанными в прогремевших на всю страну событиях. В одном из случаев бывшая жительница краевой столицы расчленила мужа-рэпера, а в другом – уроженец Алейского района оказался в числе 33 россиян, которых задержали в Белоруссии по подозрению в попытке "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на "путинские" выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Алтайский край направят более 543,3 млн рублей, в Республику Алтай – 148,9 млн рублей.
Генетическую базу лесов создают в Алтайском крае. Она поможет дать четкие представления о наличии и распространенности тех или иных вредителей в определенных зонах лесных насаждений. Кроме того, сведения можно будет использовать в борьбе с "черными лесорубами".
Обрастает новыми деталями резонансная история с гибелью барнаульца в драке на Старом базаре. Так, в интернете появилось новое видео с места происшествия. Родители Михаила Старцева принесли соболезнования семье погибшего. Кроме того, на месте инцидента поставили пост охраны.
Директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов лично посетил несколько районов Алтайского края, чтобы оценить ущерб от засухи. Федеральный чиновник считает, что ситуация в регионе – не самая тяжелая в Сибири.
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