В Барнауле высадили почти 1400 деревьев и кустарников

Почти 1400 деревьев и кустарников высадили в Барнауле с начала осени. Работы выполняло МБУ "Благоустройство и озеленение" в разных частях города.

Как сообщает пресс-центр мэрии, 888 деревьев и кустарников высадили на улице Солнечная Поляна, на проспекте Ленина, в сквере Химиков, на площади Мира, а также у здания регионального правительства. Кроме того, с привлечением сторонних организаций высадили еще свыше 500 деревьев.

"Молодые саженцы появились на ул. Взлетной, 115, ул. С. Ускова, 16, ул. Августовской – от пер. Липового до ул. Светлой, пр. Красноармейском, 103, ул. Северо-Западной, 41, ул. Телефонной, 50б, Павловском тракте, 1а, пр. Комсомольском, 108, аллее Победы – на пересечении ул. Г. Исакова и ул. Солнечная Поляна, в сквере на пр. Комсомольском, 106, проезде Северном Власихинском, 116, зеленой зоне на пересечении ул. Малахова и ул. Юрина", – рассказали в горадминистрации.

Ранее amic.ru сообщал, что в Новоалтайске в рамках акции "Сохраним лес" высадили 1300 деревьев.