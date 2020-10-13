Жителя Барнаула будут судить за оскорбление и насилие против росгвардейца

В Барнауле перед судом предстанет 48-летний местный житель, которого обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что вечером в июне 2020 года росгвардейцы во время патрулирования заметили пьяного мужчину, который шел по дороге и мешал движению транспорта.

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов о прекращении нарушения общественного порядка, мужчина в присутствии свидетелей стал высказывать в отношении сотрудника Росгвардии оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, а также нанес не менее трех ударов ногой, причинив ему тем самым физическую боль", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний. В итоге уголовное дело будет рассматривать суд.