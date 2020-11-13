За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 21 983 новых случая заражения коронавирусом – это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Общее число заболевших достигло 1 880 551 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту по-прежнему занимает Москва (+5974), второе место – Санкт-Петербург (+1756), третье – Московская область (+433). Алтайский край, в котором на 13 ноября выявили 237 новых инфицированных COVID-19, занимает 16 место по стране.

Из больниц выписали еще 18 735 человек, всего переболели 1 406 903 жителя России. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 411 человек, всего за время эпидемии в стране зарегистрировали 32 443 летальных исхода.