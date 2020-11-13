Пятница, 13 Ноябрь, 17:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,11
€ 90,81
0°


1880551 +21983
Обь
54см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

В России зафиксировали новый рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

, ИА "Амител"
Общее число заболевших приближается к 1,9 млн человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 21 983 новых случая заражения коронавирусом – это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Общее число заболевших достигло 1 880 551 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту по-прежнему занимает Москва (+5974), второе место – Санкт-Петербург (+1756), третье – Московская область (+433). Алтайский край, в котором на 13 ноября выявили 237 новых инфицированных COVID-19, занимает 16 место по стране.

Из больниц выписали еще 18 735 человек, всего переболели 1 406 903 жителя России. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 411 человек, всего за время эпидемии в стране зарегистрировали 32 443 летальных исхода.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
17:01
Гибрид панкратиона и боев без правил: как проводят матчи ММА 0
16:48
Без фейерверка, но с огнями. Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году 0
16:38
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вылечился от ковида 0
16:28
Снег и гололед. Какую погоду обещают в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 0
16:16
2,4 тысячи барнаульцев стали самозанятыми с начала действия нового налогового режима 0
16:03
Новогодние гулянья в Барнауле отменили из-за коронавируса 9
15:55
Барнаулец спас 14-летнюю девочку от падения с балкона многоэтажки 6
15:49
В России зафиксировали новый рекорд по суточному приросту зараженных ковидом 0
15:37
Следователи назвали причину задержания мэра Томска Ивана Кляйна 4
15:22
Мобильный морг в Барнауле сделали из грузового контейнера. Фото 19
15:07
Более 500 жителей Алтайского края воспользовались сельской ипотекой 0
14:54
Глава СК взял под личный контроль дело жительницы Алтая, которой едва не отрубили руки 0
14:40
В Гидрометцентре рассказали о том, какой будет предстоящая зима в России 0
14:28
Шесть самолетов отправили в Барнаул из-за инцидента в Толмачево 9
14:20
Пушистый Иисус и картофельная Мадонна. Как горе-строители уродуют предметы искусства 0
14:07
Все стало еще хуже. Алтайские следователи оценили обеспечение детей-сирот жильем 0
13:55
Барнаульца оштрафовали за рекламу пивной на машине 4
13:43
Еще четыре человека с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
13:30
Холодильник для хранения трупов установили у больницы в Барнауле 7
13:17
Нового начальника управления лесами назначили в Алтайском крае 4
13:03
Барнаульцы вновь рассказывают об огромных очередях в ГИБДД 16
12:50
Омскому студенту приходится залезать на березу, чтобы получать задания на дистанте 5
12:38
Схему избирательных округов на выборах в АКЗС поменяют перед кампанией 2021 года 1
12:21
10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае 18
12:13
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время совещания 30
12:04
Коммуникации и цифровые тренды. "Ростелеком" запустил конкурс журналистов и блогеров 0
11:53
СМИ: в Алтайском крае мужчины неделю держали школьницу в квартире и насиловали ее 18
11:40
Более 2,5 тысячи барнаульцев остались без тепла из-за аварии на теплосетях 7
11:29
12-летний барнаулец провел пять дней в медикаментозной коме из-за COVID-19 10
11:15
"Ангелы в масках". Три истории о жизни и смерти в "красной" зоне 27
11:01
Фура слетела с трассы в результате ДТП в Алтайском крае 8
10:45
Ученые нашли способ быстро вывести алкоголь из организма 5
10:37
Еще шесть барнаульских дворов обустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" 12
10:24
Азербайджан осудил собственного посла за высказывание об упавшем российском вертолете 23
10:09
Алтайская полиция изъяла у мужчины почти девять килограммов марихуаны 9
09:58
Артемий Панарин отдыхает на Алтае 5
09:47
Роспотребнадзор нашел нарушения на рынке в Барнауле 5
09:35
Уборщица, которая победила на выборах в Костромской области, решила не увольняться 7
09:17
Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса 15
09:01
Поставь мебель и живи. В ЖК "Матрешки" сдали новый дом с современными квартирами 0
08:55
Сибирячка из зависти обвинила мужа-полицейского во взяточничестве 4
08:40
Первый тренер Александра Соболева объяснил его слова о "незаслуженной" компенсации 11
08:27
"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом? 9
08:15
"Как в кино не получится". Почему по дорогам Алтая ездить опасно, хотя они и ровные 28
08:03
Терапевт раскрыла простые способы укрепления иммунитета в холодное время года 2
07:47
Хоккеисты "Динамо-Алтай" во второй раз разгромили курганский "Юниор" 0
07:33
Фотографии из жизни, от которых становится не по себе 1
07:16
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 13
07:01
Резкий скачок смертности зафиксировали в Алтайском крае 39
06:48
Доктор Комаровский рассказал, когда больной COVID-19 человек наиболее заразен 3
06:32
Волнующие фрукты и туфли из баклажанов. Блогеры собирают фото самой странной еды 0
06:18
Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 15
06:02
Штормовой ветер и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 ноября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.