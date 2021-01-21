Владимир Путин заявил о нехватке доступного жилья в регионах России

Программа льготной ипотеки под 6,5% в России поддержала строительную отрасль и открыла "дополнительные возможности" для покупки жилья. Благодаря программе около 350 тысяч семей смогли приобрести квартиры на первичном рынке, рассказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что программа льготной ипотеки показала себя достойно, но в сфере недвижимости остались и проблемы.

"В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир", – сказал Путин.

Он указал на необходимость "выравнивания ценовой ситуации" на рынке жилья, пишет РБК.

Ранее amic.ru писал о том, почему начало года – это отличное время для покупки квартиры. Снижается спрос и на жилье. Кто хотел купить – уже сделал это во второй половине прошлого года.