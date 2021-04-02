Двухэтажный пентхаус сдают в Барнауле за 107 тыс. рублей в месяц

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Двухэтажный пентхаус выставили для аренды в Барнауле. Объект оценили в 100 тысяч рублей с оплатой коммунальных по 7 тысяч рублей в месяц.

Квартира располагается на 15-м и 16-м этажах элитного кирпичного дома на улице Партизанской, 105. Общая площадь составляет 217 квадратных метров – здесь есть прихожая, гостиная, зал, отдельная кухня, две спальни, гардеробная, прачечная, балкон и два санузла, один из которых с джакузи.

Также в квартиры имеется собственная открытая терраса на крыше площадью 80 квадратных метров, которую можно использовать как зону отдыха. Вся квартира полностью обставлена современной техникой и мебелью.

В объявлении отмечается, что ранее недвижимость не сдавалась. Посредник требует комиссию 50% и залог в размере 120 тысяч рублей. При этом сдача возможна только на длительный срок – от одного года.

Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", пентхаус попал в рейтинг самых больших квартир в Сибири, которые сдаются в аренду. Первое место в списке занимает квартира в Новосибирске – 408 квадратных метров за 150 тысяч рублей в месяц.