Очевидцы сообщили о поножовщине со смертельным исходом на Потоке

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о поножовщине на Потоке. В результате инцидента погиб человек.

"Около 30 минут назад по адресу Чудненко, 95, неизвестный порезал ножом мужчину. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия. Нападавший с места преступления скрылся. На месте работают сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

По информации подписчиков сообщества, подозреваемого задержали. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 39-летнего жителя Бердска подозревают в убийстве жены. 29 марта мужчина вернулся из отдела полиции и набросился на супругу с ножом.