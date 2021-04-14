Жительницу Алтая обвинили в смерти ребенка после кормления грудью

Следственный комитет Республики Алтай предъявил обвинение 32-летней жительнице Горно-Алтайска по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, после празднования своего дня рождения с употреблением спиртного женщина покормила четырехмесячного сына грудью, после чего тот умер.

Следователи выяснили, что женщина праздновала свой день рождения 11 января 2021 года, после чего легла спать рядом с малолетним сыном. Ночью она дважды накормила ребенка, "достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца".

Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.