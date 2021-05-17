Такой день. Упавший с балкона барнаулец и первые участники этапа Кубка мира по гребле

В Барнауле человек выпал с балкона многоэтажки по адресу Попова, 158. В СК по Алтайскому краю уточнили, что пострадавший – 20-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте. Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
В Барнауле врачи провели перкутанную рентгенохиругическую эндоскопическую гастростомию (ПЭГ). Эта операция необходима пациентам, которые не могут самостоятельно принимать пищу и нуждаются в длительном искусственном питании. Мужчине сформировали гастростому – зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь.
14 мая подрядная организация приступила к благоустройству зелёной зоны в посёлке Южном. Старый асфальт и бордюрный камень демонтируют от ул. Герцена, 6, до Куйбышева и от ул. Куйбышева до ул. Белинского.
Первые два чартерных рейса с участниками II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прилетели в понедельник, 17 мая, в Барнаул. Утренним рейсом в столицу края уже прибыли 137 человек – спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ.
В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Около четырёх тысяч зрителей краевой столицы увидели четыре постановки.
Алтайский краевой суд поддержал решение первой инстанции по депутату АКЗС Василию Железовскому и обязал его выплатить компенсации полицейским из Камня-на-Оби из-за видео, оскорбившего их честь и достоинство.
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