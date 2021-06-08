59 ДТП с участием детей случилось в Барнауле с начала года

С января по май 2021 года в Барнауле произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

В общей сложности в мае в авариях на территории краевой столицы травмы получил 331 человек, 10 погибли. Суммарное число аварий за пять месяцев достигло 330.

В связи с этим в Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными рядом со школами и пешеходными переходами.

"Не превышайте скоростной режим, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, остановок, школ, – обратился представитель ГИБДД к водителям. – Не торопитесь ехать по дворам: дети, заигравшись на площадках, могут неожиданно выбежать из-за припаркованных автомобилей".

Напомним, 26 мая в краевой столице случилось сразу два ДТП из-за нарушения ПДД несовершеннолетними участниками дорожного движения.