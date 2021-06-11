Маршрут движения трамвая № 7 изменят в Барнауле

Маршрут движения трамваев № 7 изменится в Барнауле 14 июня с 09:00 до 15:00. Электротранспорт пойдёт до конечной остановки "Площадь Свободы" и не будет заезжать на Змеиногорский тракт.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, изменения связаны с проведением ремонтных работ на Змеиногорском тракте. Автобусы будут ходить по обычному маршруту.

Напомним, что в Барнауле перевозчики, которые планировали повысить стоимость проезда на 18 маршрутах, сохранят её на прежнем уровне – 25 рублей. Корреспонденту amic.ru в пресс-службе мэрии также подтвердили, что это именно решение перевозчиков.

Они сами отказались повышать плату за проезд. По их словам, решение связано с резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты.