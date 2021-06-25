Защитники Речного вокзала в Барнауле выйдут на второй пикет

Барнаульские общественники, выступающие против сноса и застройки Речного вокзала, организуют второй пикет. Он пройдёт в воскресенье, 27 июня, в 13:00 на площади Свободы. По информации правозащитной организации "Гражданский патруль", протестная акция согласована с мэрией.

"Собственник территории (строительная компания "Селф", – прим. ред.) предложил строить высотное жилое здание. Барнаульская общественность не против развития этой территории, но оно должно происходить с умом, затрагивается общественно значимая территория, интересы горожан должны учитываться", – отмечает глава барнаульского отделения "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Первый пикет в защиту Речного вокзала прошёл 20 июня. Активисты заявляли, что высотный жилой комплекс*, который предлагает построить компания "Селф", навсегда "похоронит" в Барнауле речное судоходство и лишит жителей краевой столицы надежды на создание культурного "места притяжения".

"С любой точки исторического центра будут видны эти "свечки". Все надежды на культурный, исторический центр пропадёт. Это гигантизм строительной компании, которая уничтожает уже третью площадь", – отметил член организации "Ленинский комсомол" Антон Арцибашев.

Чтобы остановить варварскую застройку Речного вокзала, активисты намерены обратиться к юристам. По словам члена Центра защиты лесов Алтайского края Ирины, эксперты, которые анализировали перспективы строительства высотного ЖК на берегу Оби, нашли серьёзные нарушения градостроительных норм.

"Это всё (застройка Речного вокзала, – прим. ред.) неправомерно, это – нарушение Водного кодекса: слишком близко подошли к реке, а у неё есть защитная водоохранная зона около 200 метров. МЧС не должны были подписывать разрешение на аренду для капстроительства, ведь здесь есть стратегический объект – причал, пристань", – заявила Ирина.

Собравшиеся на пикете барнаульцы решили организовать сбор средств. На эти деньги они планируют обратиться за юридической консультацией. Если эксперты найдут у проекта застройки изъяны и "слабые места", у общественников будет шанс через суд добиться отмены строительства ЖК на Речном вокзале.

*Что планируют построить на Речном

Компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) приобрела земельный участок со зданием речного вокзала в конце 2020 года. Девелопер не раскрывал подробности проекта, но было известно, что на берегу Оби планируют построить высотный комплекс.

Лишь 19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Общественная палата Барнаула одобрила проект, а значит, уже скоро компания приступит к его реализации.