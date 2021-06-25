Пятница, 25 Июнь, 16:46

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,33
€ 86,33
21°


5409088 +20393
Обь
342см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

Защитники Речного вокзала в Барнауле выйдут на второй пикет

, ИА "Амител"
Общественники уверены, что территория Речного вокзала нуждается в развитии, но высотная застройка там неприемлема
Пикет против строительства ЖК на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Пикет против строительства ЖК на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Барнаульские общественники, выступающие против сноса и застройки Речного вокзала, организуют второй пикет. Он пройдёт в воскресенье, 27 июня, в 13:00 на площади Свободы. По информации правозащитной организации "Гражданский патруль", протестная акция согласована с мэрией.

"Собственник территории (строительная компания "Селф", – прим. ред.) предложил строить высотное жилое здание. Барнаульская общественность не против развития этой территории, но оно должно происходить с умом, затрагивается общественно значимая территория, интересы горожан должны учитываться", – отмечает глава барнаульского отделения "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Первый пикет в защиту Речного вокзала прошёл 20 июня. Активисты заявляли, что высотный жилой комплекс*, который предлагает построить компания "Селф", навсегда "похоронит" в Барнауле речное судоходство и лишит жителей краевой столицы надежды на создание культурного "места притяжения".

"С любой точки исторического центра будут видны эти "свечки". Все надежды на культурный, исторический центр пропадёт. Это гигантизм строительной компании, которая уничтожает уже третью площадь", – отметил член организации "Ленинский комсомол" Антон Арцибашев.

Чтобы остановить варварскую застройку Речного вокзала, активисты намерены обратиться к юристам. По словам члена Центра защиты лесов Алтайского края Ирины, эксперты, которые анализировали перспективы строительства высотного ЖК на берегу Оби, нашли серьёзные нарушения градостроительных норм.  

"Это всё (застройка Речного вокзала, – прим. ред.) неправомерно, это – нарушение Водного кодекса: слишком близко подошли к реке, а у неё есть защитная водоохранная зона около 200 метров. МЧС не должны были подписывать разрешение на аренду для капстроительства, ведь здесь есть стратегический объект – причал, пристань", – заявила Ирина.

Собравшиеся на пикете барнаульцы решили организовать сбор средств. На эти деньги они планируют обратиться за юридической консультацией. Если эксперты найдут у проекта застройки изъяны и "слабые места", у общественников будет шанс через суд добиться отмены строительства ЖК на Речном вокзале.

*Что планируют построить на Речном

Компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) приобрела земельный участок со зданием речного вокзала в конце 2020 года. Девелопер не раскрывал подробности проекта, но было известно, что на берегу Оби планируют построить высотный комплекс.

Лишь 19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Общественная палата Барнаула одобрила проект, а значит, уже скоро компания приступит к его реализации.

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2021 15:42
- гость -

Поздно пить боржоми когда почки отказали
Сдали ваш аул

25.06.2021 15:46
ВКл.

Давно надо было снести этот совковый модерн.

25.06.2021 15:50
- гость -

Там через дорогу развалины дома купца паскотинова. Горелник 2002 года. Бурьянами зарос. Тоже не сносить.

25.06.2021 16:04
ВЫкл.

25.06.2021 15:46
ВКл.
Давно надо было снести этот совковый модерн.

Уважаемый, а ты знаешь , как нам хотелось видеть нормальный выход к реке?
Когда был только дебаркадер, частный сектор и пыль коромыслом на подходе к реке
Завидовали таким городам, как Омск, Новосибирск , Красноярск, Комсомольск на Амуре,Нижний Новгород...................
Почему там не сносят????? Можно же всё сделать, например надстроить 2,3 этажа и сделать гостиницу, как в других городах(как вариант).Но деньги всё делают, конечно же высотки-человейники, и вертолётную площадку посредине.

25.06.2021 16:07
ййцу


25.06.2021 15:46
ВКл.


Госпади , что ты такое несешь. (

Гости города должны в город заезжать и смотреть на высотки, а не на красивый речной вокзал. Так по твоему ?

25.06.2021 16:08
dfktynjybq

25.06.2021 16:04
ВЫкл.


У него просто мозг тик током заплыл и все.

25.06.2021 16:08
васёк

25.06.2021 15:50
- гость -


Это уже другой вопрос .

25.06.2021 16:14
Афиноген

Надо бы инициировать прокуратуре разбирательство по вопросу: как земля городского подчинения попала в частные руки без учёта общественного мнения-кто нагрел здесь руки.

25.06.2021 16:17
гiсть

бессмысленная акция
речной вокзал все равно застроят

25.06.2021 16:19
гiсть

Гости города должны в город заезжать и смотреть на высотки, а не на красивый речной вокзал
---
лично мне все равно, о чем подумают гости. которые приедут и уедут
важно, что мнение местных жителей никого не волнует
и процветает точечная застройка

25.06.2021 16:30
- гость -

...мнение местных жителей никого не волнует...

Правильно, потому что мэр - не избираемая должность.

25.06.2021 16:41
- гость -

селфовский отдел продаж еще не весь отписался?

25.06.2021 16:43
Строитель

Безобразное действо. Единственное место у реки в городе, стоящем на одной из величайших рек мира. Позор властям!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
16:43
Экс-начальника алтайской налоговой инспекции приговорили к колонии 0
16:32
Жуткий торнадо обрушился на Чехию и сровнял с землёй несколько деревень. Видео 4
16:15
Град и другие аномалии. Чем запомнится июнь 2021 года жителям Алтайского края? 0
16:02
В Барнауле жителям Индустриального района стал доступен гигабитный интернет МТС 1
15:50
В России с начала пандемии выявили более 5,4 млн заразившихся коронавирусом 0
15:38
Защитники Речного вокзала в Барнауле выйдут на второй пикет 13
15:27
В Алтайском крае продают городской водопровод за 23 млн рублей 1
15:15
Ограничений всё больше. Где и что запретили в России из-за третьей волны коронавируса 49
15:03
Семьи с одним ребёнком теперь могут оформить льготную ипотеку в ВТБ 0
14:52
В Госдуме заверили, что в России никогда не будет налога на домашних животных 9
14:39
Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда ждать потепления? 1
14:27
Названа возможная причина смерти мужчины рядом с банком в Барнауле 0
14:15
Всегда +28. В Барнауле открыли тёплый детский бассейн под открытым небом 0
13:59
Слишком много желающих. В российском регионе приостановили вакцинацию от ковида 6
13:44
Дольщикам скандального ЖК "Парковый" предложили самими решить судьбу долгостроя 5
13:13
Вице-премьер предложил мобилизовать неработающих пенсионеров на стройки 16
12:55
Прививаться от коронавируса можно с любым уровнем антител 21
12:40
На Алтае жёстко задержали водителя авто с замазанными номерами 14
12:26
В России вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 7
12:09
В Барнауле возобновили "облавы" на антимасочников. Штраф от 15 тысяч 30
11:56
Жительница Барнаула отдала "целительнице" 813 тысяч рублей, чтобы она их "очистила" 3
11:42
Алтайские подрядчики приостановили строительство социальных объектов 26
11:30
Очень много туристов. Врач рассказал, как индийский штамм попал на Алтай и кто им болеет 11
11:15
В Алтайском крае выявили 142 случая COVID-19 за сутки. Это максимум с 24 февраля 47
11:04
Актёра из "Папиных дочек" избили и ограбили в центре Москвы 1
10:53
В Барнауле задержали закладчицу с 146 свёртками героина 14
10:42
Вопрос вкусов. Барнаульский инвестор построит элитный ЖК, несмотря на "бойкот" градсовета 27
10:30
Кухня вкусных впечатлений: в Барнауле открыли доставку еды высокого качества 2
10:16
60% алтайских железнодорожников вакцинировали от коронавируса 11
10:01
Доктор Мясников опроверг опасный миф о температуре тела 0
09:47
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео 13
09:35
Новые щенки поступили на службу в алтайское УФСИН 1
09:20
Инспектор ДПС погиб в аварии под Новосибирском 11
09:05
В Барнауле на полмесяца перекрыли участок улицы Чкалова 2
08:53
ВОЗ объявила, что индийский штамм COVID-19 в два раза заразнее изначального варианта 23
08:40
Мужчина сорвал дорожный знак в Барнауле и размахивал им. Видео 2
08:29
Мужчина задушил собутыльника во время пьянки в Алтайском крае 1
08:14
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19 21
08:01
Сибирский федеральный университет объявил о значительном увеличении бюджетных мест 0
07:52
Компания Илона Маска собирается покрыть всю планету интернетом к осени 8
07:37
Доктор Мясников: вакцина не влияет на возможность иметь потомство 8
07:21
Газовый тупик. Почему задерживается подача голубого топлива Горному Алтаю? 5
07:03
Это вам не игрушки. Как в Барнауле учат иностранным языкам с помощью настольных игр 0
06:51
Куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата 11
06:38
Настя Ивлеева в миниатюрном купальнике подурачилась на камеру 1
06:17
Чудища морские. Рыбак из Мурманска пугает пользователей соцсетей своим уловом 1
06:03
Дожди, холод и порывистый ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июня 0
23:52
Такой день. Дождливые выходные и третья волна коронавируса в Алтайском крае 0
23:18
Минфин РФ поддержал введение экспортных пошлин на продукцию из металла 9
22:51
В сёлах Алтайского края завершают установку спортплощадок по нацпроекту 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.