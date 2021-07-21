"Душили лопатами". Жильцы и рабочие подрались из-за проезда к дому в Барнауле

Во дворе дома по адресу улица Веры Кащеевой, 7, произошла драка между местными жителями и рабочими, которые занимались монтажом дорожной ливнёвки. По словам очевидцев, горожане хотели проехать к подъезду для разгрузки машины, а работники начали этому препятствовать.
Как сообщает свидетель происшествия в паблике "Инцидент Барнаул", изначально жители дома "одерживали победу", но после к рабочим пришла "подмога", которая начала "бить жильцов и душить их лопатами". У одного из пострадавших жильцов тяжкие телесные повреждения.
Сейчас на месте инцидента в ситуации разбираются сотрудники полиции.
Напомним, что в конце мая возле одного из пивных баров на улице Взлётной произошла массовая драка. На нескольких опубликованных в соцсетях роликах видно, что конфликт начался между двумя компаниями. Участие в потасовке принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.
Комментарии
Со всех сторон, кроме силовой, на стороне дорожников
Совсем уже обленились/охамели
Мало того что своими кредитопомойками все дворы заставили, не протолкнуться, так им двор благоустраивают а они еще права качают, лень манатки свои лишние полста метров донести
Душили лопатами? Это как?
Аль-Каида победила
Так там одна алкашня живёт.
Новости которые будут постоянно. При такой застройки просто не остается мест для проезда. Но некоторые все же дают разрешения строить дом в дом, прибыль же. Какая площадка? какие парковочные места?
Этому дому 30 лет
Этому дому 30 лет
При Ельцине построили. Тогда была демократическая власть и хорошие отношения с цивилизованным миром. Можно было давать разрешения строить дом в дом
Со всех сторон, кроме силовой, на стороне дорожников
Чернильница?
22.07.2021 09:35
- гость -
правильно говорить "толерантная"
22.07.2021 07:39
- гость -
Душили лопатами? Это как?
Тебя что, никогда не душили лопатой? Душитель находится со стороны твоей спины, держит черенок лопаты двумя руками, черенок у тебя под горлом, он обеими руками тянет лопату на себя, прижимая твою голову к себе. Если резко дернуть лопату, шея сломается и смерть.
22.07.2021 08:39
гость
При Ельцине построили. Тогда была демократическая власть и хорошие отношения с цивилизованным миром. Можно было давать разрешения строить дом в дом
Вообще то дом в дом стали строить в последние годы, при твоем любимом диктаторском режиме.
7-39
Бог миловал
22.07.2021 09:56
- гость -
Вообще этот дом построили 30 лет назад, при твоем любимом Ельцине, когда была демократическая власть и хорошие отношения с цивилизованным миром
Вообще этот дом построили 30 лет назад, при твоем любимом Ельцине,
Так он и не стоит там дом в дом. Речь то была о том, что теперь строят дом в дом, но здесь не этот случай. И любимый у меня не Ельцин, а Андропов. А твоему хозяину место на Нюрнбергском процессе.
7-39,
Черенком, а не лопатой
22.07.2021 09:53
- гость -
а это человек знает толк в умении обращаться с лопатой
Так он и не стоит там дом в дом. Речь то была о том, что теперь строят дом в дом, но здесь не этот случай. И любимый у меня не Ельцин, а Андропов. А твоему хозяину место на Нюрнбергском процессе
Ну так если это не тот случай, при чем здесь твой пост про строительство дом в дом? Вот когда подерутся там, где дом в дом, там и вылезешь. А твоих хозяев на Нюрбенском процессе уже рассмотрели и еще рассмотрят при случае. Я тоже против Андропова ничего не имею, он тоже был очень демократичный. И при Ельцине была демократическая власть и хорошие отношения с цивилизованным миром. Поэтому если бы тогда давали разрешения строить дом в дом, никто бы слова не сказал, настолько в стране было демократично.