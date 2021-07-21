"Душили лопатами". Жильцы и рабочие подрались из-за проезда к дому в Барнауле

Во дворе дома по адресу улица Веры Кащеевой, 7, произошла драка между местными жителями и рабочими, которые занимались монтажом дорожной ливнёвки. По словам очевидцев, горожане хотели проехать к подъезду для разгрузки машины, а работники начали этому препятствовать.

Как сообщает свидетель происшествия в паблике "Инцидент Барнаул", изначально жители дома "одерживали победу", но после к рабочим пришла "подмога", которая начала "бить жильцов и душить их лопатами". У одного из пострадавших жильцов тяжкие телесные повреждения.

Сейчас на месте инцидента в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Напомним, что в конце мая возле одного из пивных баров на улице Взлётной произошла массовая драка. На нескольких опубликованных в соцсетях роликах видно, что конфликт начался между двумя компаниями. Участие в потасовке принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.