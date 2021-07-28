Рабочие закончили укреплять перекрытия в квартире после хлопка газа в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Управляющая компания закончила укреплять перекрытия в квартире № 78 по улице Молодёжной, 37. Фотографии работ опубликовал пресс-центр мэрии Барнаула.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего здания.

Позднее мэрия сообщила, что на восстановление квартир в доме на Молодёжной, 37, после взрыва газа выделят около пяти миллионов рублей. Газоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено во всех квартирах, кроме №78, в которой произошёл хлопок газа.