"Цыплят по осени считают": как в Бийске возводят ледовый дворец за 360 миллионов

Ледовый дворец построят рядом с разваливающимся стадионом "Прогресс", который городские власти планируют реконструировать в ближайшие годы. Арена станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость работ составит 360 миллионов рублей. 11 августа на стройке побывал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания – 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее – технические помещения. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажёрный и для фитнеса и хореографии.
108 миллионов рублей на стройку выделила компания "Сибирский центр строительных материалов". Её директор Андрей Цуркан рассказал министру, что работы идут полным ходом. Завершить их планируют в конце 2022 года. При арене откроют первую в крае частную хоккейную школу. Алексей Перфильев уверен, что появление объекта ожидают все бийчане. Строительство в рамках государственно-частного партнёрства, по его словам, позволит в год экономить бюджету региона до 20 миллионов рублей. Эти деньги шли на содержание арены.
"Мы видим, что происходит в строительной отрасли. Всё дорожает. Форма концессии позволяет строить без потерь. Наши коллеги работают эффективно. Уже есть опыт Рубцовска, где построили ледовый дворец. Цыплят по осени считают. Посмотрим, как получится в итоге", – отметил министр спорта.
Комментарии
Алтайский бройлер когда восстановят?
Эт хорошо когда есть лишние деньги и можно позволить себе бабахать такие дворцы за такие баблища. Мы и олимпиаду в СОЧИ вон какую забабахали...можем себе позволить. подумаешь на будующих пенсионерах сэкономили, ограбив все население России. Не суть - зато фраернулись, так и тут с дворцом..
11.08.2021 14:00
- гость -
У него сеть хозяин. Его и спрашивайте.
11.08.2021 14:15
krash
Эт хорошо когда есть лишние деньги и можно позволить себе бабахать такие дворцы за такие баблища. Мы и олимпиаду в СОЧИ вон какую забабахали...можем себе позволить. подумаешь на будующих пенсионерах сэкономили, ограбив все население России. Не суть - зато фраернулись, так и тут с дворцом..
Лично меня никто не грабил, не надо обобщать.
360'000'000 рублей — это 5 квартир в центре Москвы
Ну вот строят люди же за 360 миллионов и вроде как даже построят. А наш многострадальный Сибирский, 52 - уже вложили больше 200 миллионов, всё растащили по частному сектору, и ещё хотят 780 миллионов и это не предел. Почему нельзя построить такой же объект в Барнауле? Или Перфильеву не упадёт на карман с этого? Так он вроде как не совсем бедный чел. Детям-хоккеистам тренироваться негде, а они расторговаться н могут. Хотя в краевой федерации президент - цельный замминистра сидит, мог бы и решить если бы ума чуть было побольше.....
Строят сарай,360 млн,30 м ...днище.куда генпрокуратура смотрит,партнерство у них...