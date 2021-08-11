"Цыплят по осени считают": как в Бийске возводят ледовый дворец за 360 миллионов

Ледовый дворец построят рядом с разваливающимся стадионом "Прогресс", который городские власти планируют реконструировать в ближайшие годы. Арена станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость работ составит 360 миллионов рублей. 11 августа на стройке побывал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания – 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее – технические помещения. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажёрный и для фитнеса и хореографии.

108 миллионов рублей на стройку выделила компания "Сибирский центр строительных материалов". Её директор Андрей Цуркан рассказал министру, что работы идут полным ходом. Завершить их планируют в конце 2022 года. При арене откроют первую в крае частную хоккейную школу. Алексей Перфильев уверен, что появление объекта ожидают все бийчане. Строительство в рамках государственно-частного партнёрства, по его словам, позволит в год экономить бюджету региона до 20 миллионов рублей. Эти деньги шли на содержание арены.

"Мы видим, что происходит в строительной отрасли. Всё дорожает. Форма концессии позволяет строить без потерь. Наши коллеги работают эффективно. Уже есть опыт Рубцовска, где построили ледовый дворец. Цыплят по осени считают. Посмотрим, как получится в итоге", – отметил министр спорта.