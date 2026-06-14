Россиянам рассказали, как в июле изменятся условия одобрения кредита

Для получения денег понадобится подтвердить доход

14 июня 2026, 12:03, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 июля при одобрении кредита банки начнут учитывать так называемый самозаявленный доход клиентов с дисконтом в 10%. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, уже сейчас при расчете кредитоспособности учитываются только подтвержденные поступления, такие как заработная плата, пенсии, социальные выплаты или доход от аренды. При этом переводы от родственников, возврат долгов и разовые продажи имущества не влияют на размер доступного кредита.

С июля следующего года банки смогут учитывать только 90% дохода, который заемщик указывает в анкете без документального подтверждения. Эта сумма также не должна превышать среднедушевой доход в регионе по данным Росстата.

Еще более строгие правила ждут россиян с 1 июля 2027 года: неподтвержденные доходы полностью перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредиты. По мнению эксперта, нововведения усложнят получение крупных займов для граждан, которые не могут официально подтвердить свои доходы. В связи с этим потенциальным заемщикам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы.