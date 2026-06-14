Россия поможет Кубе с продуктами

Поставка планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН

14 июня 2026, 09:38, ИА Амител

Куба / Фото: архив amic.ru

Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов.

«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — рассказал он.

Как добавил Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.