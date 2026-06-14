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Россия поможет Кубе с продуктами

Поставка планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН

14 июня 2026, 09:38, ИА Амител

Куба / Фото: архив amic.ru
Куба / Фото: архив amic.ru

Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов.

«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — рассказал он.

Как добавил Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

Россия МИД
       

Комментарии 19

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Нищий народ РФ

09:55:32 14-06-2026

А может обычное население России будет тоже наконец получать продукты задарма? Задолбали правители хреновы своими щедротами.

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Сергей😎

11:24:34 14-06-2026

Нищий народ РФ (09:55:32 14-06-2026) А может обычное население России будет тоже наконец получать... Население России они ненавидят!!! 😡

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Гость

10:21:51 14-06-2026

А Алтайскому краю когда Россия начнет помогать?

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Элен без ребят

12:24:51 14-06-2026

Гость (10:21:51 14-06-2026) А Алтайскому краю когда Россия начнет помогать?... или работай, халявщик

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Грыша

10:21:57 14-06-2026

Россия в 2014году списала Кубе 31.7 миллиарда долларей долга. На каждого кубинца 2900 баксов. Кто бы отказался от такой суммы?

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Гость

11:14:13 14-06-2026

99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением с США . Будет и продовольствие и машины и всё остальное.
Кучка властьимущих конечно же против.
До прихода бородачей революционеров Куба жила как нормальная страна.

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Элен без ребят

12:26:58 14-06-2026

Cuba Libre!

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Гость

12:43:44 14-06-2026

есть две Кореи. Одна с нами, другие против нас.
Где-то есть подвох, но вот где?

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Гость

14:08:42 14-06-2026

Гость (11:14:13 14-06-2026) 99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением ... Нормально жила? Дядя Петя,ты дурак?

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Гость

15:06:02 14-06-2026

Гость (11:14:13 14-06-2026) 99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением ...
Население соседней с Россией страны "сотворила" майдан.Что хотело то население?Машины и кружевные труселя.Нахаляву.А со страной,с которой десятилетиями строили города,предприятия,энергостанции население больше не хотело иметь дела...

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Элен без ребят

12:24:15 14-06-2026

интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочил или таких реально много? Куба имеет важнейшее стратегическое и геополитическое расположение для России, мне кажется, это даже жертвам ЕГЭ должно быть понятно. близость к побережью США делает Кубу идеальным местом для размещения сисием радиоэлектронной разведки, как минимум. а, ещё там можно разместить наши ракеты, прямо возле Флориды, ага.

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Гость

16:47:35 14-06-2026

Элен без ребят (12:24:15 14-06-2026) интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочи... Элен, как ты любишь заглядывать в чужие замочные скважины, живи по Божески и нужно будет шпионить и цап царапать чужие секреты.

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Элен без ребят

22:14:32 14-06-2026

Гость (16:47:35 14-06-2026) Элен, как ты любишь заглядывать в чужие замочные скважины, ж... я про "божеское" могу много интересного рассказать, но тебе будет обидно, ты заплачешь и убежишь. потому лучше с этим ко мне не лезть.

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Дмитрий

04:27:05 15-06-2026

Элен без ребят (12:24:15 14-06-2026) интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочи... Недоумок тут только ты, очухайся уже в конце концов. Да людям плевать на всякие разведданные и на то, что там происходит в США или где-то еще. Главное что у тебя в семье и дома и какие возможности тебе дает твоя страна.

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гость

10:07:04 15-06-2026

Дмитрий (04:27:05 15-06-2026) Недоумок тут только ты, очухайся уже в конце концов. Да людя... Единственный здравый комментарий из всех!

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Гость

12:55:01 14-06-2026

я категорически против, и думаю со мной еще миллионов сто

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Вежливый Человек

14:41:41 14-06-2026

Надо забрать голодных на фронт.
Подарить им часть пока ещё не освобожденной бывшей Украины.

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Гость

14:42:53 14-06-2026

Куба наша!

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Гость

16:29:31 14-06-2026

США сначала "помогла" Украине печеньками,а сейчас "помогает" оружием для убийств и разрушений,обновляя своё вооружение.

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