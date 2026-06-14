Россия поможет Кубе с продуктами
Поставка планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН
14 июня 2026, 09:38, ИА Амител
Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов.
«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — рассказал он.
Как добавил Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
09:55:32 14-06-2026
А может обычное население России будет тоже наконец получать продукты задарма? Задолбали правители хреновы своими щедротами.
11:24:34 14-06-2026
Нищий народ РФ (09:55:32 14-06-2026) А может обычное население России будет тоже наконец получать... Население России они ненавидят!!! 😡
10:21:51 14-06-2026
А Алтайскому краю когда Россия начнет помогать?
12:24:51 14-06-2026
Гость (10:21:51 14-06-2026) А Алтайскому краю когда Россия начнет помогать?... или работай, халявщик
10:21:57 14-06-2026
Россия в 2014году списала Кубе 31.7 миллиарда долларей долга. На каждого кубинца 2900 баксов. Кто бы отказался от такой суммы?
11:14:13 14-06-2026
99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением с США . Будет и продовольствие и машины и всё остальное.
Кучка властьимущих конечно же против.
До прихода бородачей революционеров Куба жила как нормальная страна.
12:26:58 14-06-2026
Cuba Libre!
12:43:44 14-06-2026
есть две Кореи. Одна с нами, другие против нас.
Где-то есть подвох, но вот где?
14:08:42 14-06-2026
Гость (11:14:13 14-06-2026) 99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением ... Нормально жила? Дядя Петя,ты дурак?
15:06:02 14-06-2026
Гость (11:14:13 14-06-2026) 99% население Кубы готовы вернуться к нормальным отношением ...
Население соседней с Россией страны "сотворила" майдан.Что хотело то население?Машины и кружевные труселя.Нахаляву.А со страной,с которой десятилетиями строили города,предприятия,энергостанции население больше не хотело иметь дела...
12:24:15 14-06-2026
интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочил или таких реально много? Куба имеет важнейшее стратегическое и геополитическое расположение для России, мне кажется, это даже жертвам ЕГЭ должно быть понятно. близость к побережью США делает Кубу идеальным местом для размещения сисием радиоэлектронной разведки, как минимум. а, ещё там можно разместить наши ракеты, прямо возле Флориды, ага.
16:47:35 14-06-2026
Элен без ребят (12:24:15 14-06-2026) интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочи... Элен, как ты любишь заглядывать в чужие замочные скважины, живи по Божески и нужно будет шпионить и цап царапать чужие секреты.
22:14:32 14-06-2026
Гость (16:47:35 14-06-2026) Элен, как ты любишь заглядывать в чужие замочные скважины, ж... я про "божеское" могу много интересного рассказать, но тебе будет обидно, ты заплачешь и убежишь. потому лучше с этим ко мне не лезть.
04:27:05 15-06-2026
Элен без ребят (12:24:15 14-06-2026) интересно, это один и тот же недоумок комменты выше настрочи... Недоумок тут только ты, очухайся уже в конце концов. Да людям плевать на всякие разведданные и на то, что там происходит в США или где-то еще. Главное что у тебя в семье и дома и какие возможности тебе дает твоя страна.
10:07:04 15-06-2026
Дмитрий (04:27:05 15-06-2026) Недоумок тут только ты, очухайся уже в конце концов. Да людя... Единственный здравый комментарий из всех!
12:55:01 14-06-2026
я категорически против, и думаю со мной еще миллионов сто
14:41:41 14-06-2026
Надо забрать голодных на фронт.
Подарить им часть пока ещё не освобожденной бывшей Украины.
14:42:53 14-06-2026
Куба наша!
16:29:31 14-06-2026
США сначала "помогла" Украине печеньками,а сейчас "помогает" оружием для убийств и разрушений,обновляя своё вооружение.