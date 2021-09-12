29-летний мужчина пропал под Барнаулом

Фото: vk.com/la_altay

29-летний Савин Александр Юрьевич пропал в селе Лебяжье под Барнаулом. 8 сентября мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Согласно сообщению в паблике поискового отряда "ЛизаАлерт" Алтайского края, рост мужчины 166 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)", – пишут поисковики.

Напомним, 1 сентября 11-летний мальчик вышел из школы в Барнауле и пропал. Позднее, вечером 2 сентября, волонтёры сообщили, что ребёнок вернулся. Где именно мальчик находился в течение этого времени – не уточняется.