Минстрой расширит число "льготных" подрядчиков, для которых пересмотрят цены госконтрактов

Число российских подрядчиков, для которых пересмотрят суммы по ранее заключённым госконтрактам, может вырасти. Дело в том, что федеральный Минстрой готовит новые изменения, которые помогут компаниям "отбить" хотя бы часть финансовых потерь, сообщает "Коммерсантъ".

В августе 2021 года правительство страны утвердило нормативы, позволяющие подрядчикам по согласованию с госзаказчиками изменять условия контрактов, которые были заключены до 1 июля 2021 года более чем на год. Повышать стоимость можно только по невыполненным работам и не более чем на 30%. Однако российские регионы нередко готовы пересматривать цены для контрактов, которые заключены с 1 января 2021 года.

Новые поправки предлагают распространить на строительные контракты, заключённые менее чем на год, а также на действующие контракты, по которым работы уже были произведены с 1 января 2021 года.

Также Минстрой планирует в ближайшее время внести в правительство проект постановления, который позволит увеличивать стоимость контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Впервые о пересмотре стоимости госконтрактов в России заговорили в начале 2021 года, когда цены на строительные материалы за несколько месяцев резко выросли. Весной положение подрядных компаний, возводящих школы, больницы и детсады, стало критичным.

Алтайские организации отмечали, что их убытки достигают десятков миллионов рублей (суммы контрактов фиксированные, а из-за роста цен на материалы компаниям не хватает выделенных государством денег, и они вкладывают свои средства).

Некоторые подрядчики даже приостановили работы на объектах. В конце лета 2021 года правительство региона заявило, что планирует пересмотреть стоимость контрактов, однако после перерасчётов они "подорожают" всего на 10%.