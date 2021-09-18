Мечи и украшения доисторических кочевников привезли в Барнаул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скифские древние мечи и киммерийскую конную упряжку можно увидеть в алтайском краеведческом музее (ул. Ползунова, 39). 16 сентября здесь открылась выставка "Золото донских степей", приехавшая в краевую столицу из Ростова-на-Дону. Проект с избранными экспонатами археологической коллекции ростовского музея краеведения побывал в нескольких российских городах и за рубежом, и теперь представлен в Барнауле. Экспозиция включает в себя более 500 предметов, принадлежащих кочевникам южной части Восточно-Европейской равнины в эпоху поздней бронзы – раннего железа. Это племена киммерийцев, скифов и сарматов.

Посмотреть на древние артефакты можно до 21 ноября.