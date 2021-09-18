Мечи и украшения доисторических кочевников привезли в Барнаул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скифские древние мечи и киммерийскую конную упряжку можно увидеть в алтайском краеведческом музее (ул. Ползунова, 39). 16 сентября здесь открылась выставка "Золото донских степей", приехавшая в краевую столицу из Ростова-на-Дону. Проект с избранными экспонатами археологической коллекции ростовского музея краеведения побывал в нескольких российских городах и за рубежом, и теперь представлен в Барнауле. Экспозиция включает в себя более 500 предметов, принадлежащих кочевникам южной части Восточно-Европейской равнины в эпоху поздней бронзы – раннего железа. Это племена киммерийцев, скифов и сарматов.
Посмотреть на древние артефакты можно до 21 ноября.
Комментарии
Интересно, надо сходить.
Общество считает, что ранее без электричества люди были, считай, дикарями пещерного уровня.
Но то была цивилизация.
Одни ювелирные украшения чего стоят. И сейчас не каждый ювелир такое сделает с помощью кучи инструментов.