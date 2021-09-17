Эксперт назвала продукты, которые лучше не есть после 30 лет

Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона после 30 лет. По её словам, это позволит оставаться в форме и "изящно" состариться, пишет РИА Новости со ссылкой на Eat This, Not That.
Смит призвала отказаться от ароматизированного йогурта, кексов и пирожных из-за высокого содержания сахара. Забыть стоит и о газировке, в которой, помимо сахара, есть опасные красители, способные привести к раку.
Кроме того, отказаться следует от мяса с хрустящей корочкой, соевого и сырных соусов, салями и хот-догов, чипсов, маргарина, бекона, белого хлеба, кофе со льдом и мороженого с кофеином, вегетарианских бургеров и консервированных фруктов.
Также в список вошли пиво и алкогольные коктейли. По данным журналистки, крепкие напитки могут вызвать бессонницу, повысить тягу к еде и ухудшить состояние кожи.
Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал продукты, которые могут стать причиной развития рака.
Комментарии
А за минутку до 30хи мона?
ну и на кой тогда жить посля 30?
Знаем мы этих "экспертов", их еще пан Гашек сто лет назад осмеивал
"Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи"(с)
Давно понятно, что абсолютная масса современной еды в красивой упаковке - голимые канцерогены, густо замешанные на китайской химии и технической пальмовом масле, которое аборигены давят голыми ногами, стрясая туда всех своих червей, бактерии, и прочий бактериологический мусор.
Другой вопрос, что без всей этой ядовитой и мусорной еды полки супермаркетов моментально опустеют. И всё будет намного хуже того беспредела, что творился в позднем СССР, где уже бесчинствовала торговая мафия в сговоре с национал-сатанистами всем известной национальности "вечно гонимых, таких бедненьких и всеми притесняемых", которые и составили костяк наших олигархов.
Относительно безопасно в наших магазинах можно покупать только свежие фрукты, овощи, крупу и природные специи. И что самое удивительное, такой "скудный рацион" сам по себе лечит практически все возрастные хронические, а потому заведомо неизлечимые современной медициной болезни.
Проверено на себе!