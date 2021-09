Эксперт назвала продукты, которые лучше не есть после 30 лет

Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона после 30 лет. По её словам, это позволит оставаться в форме и "изящно" состариться, пишет РИА Новости со ссылкой на Eat This, Not That.

Смит призвала отказаться от ароматизированного йогурта, кексов и пирожных из-за высокого содержания сахара. Забыть стоит и о газировке, в которой, помимо сахара, есть опасные красители, способные привести к раку.

Кроме того, отказаться следует от мяса с хрустящей корочкой, соевого и сырных соусов, салями и хот-догов, чипсов, маргарина, бекона, белого хлеба, кофе со льдом и мороженого с кофеином, вегетарианских бургеров и консервированных фруктов.

Также в список вошли пиво и алкогольные коктейли. По данным журналистки, крепкие напитки могут вызвать бессонницу, повысить тягу к еде и ухудшить состояние кожи.

