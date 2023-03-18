Дом с собственным реликтовым лесом расположен в элитном посёлке, в нём много роскоши и противоречий

18 марта 2023, 07:30, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

В барнаульском посёлке Фирсово продают роскошный дом-дворец из кирпича. В нём уживаются килограммы золота и будничный стиль а-ля "сельский шик".

В коттедже "всего три этажа", с ноткой сожаления пишут в объявлении на "Авито". Стоимость – примерно 72 тыс. рублей за "жилой квадрат", или 25,9 млн рублей.

































Просторный коттедж продают в Барнауле за 25,9 млн рублей

По словам продавца, шикарная недвижимость находится в реликтовом лесу, на ул. Акимова, 46. Площадь элитного коттеджа – 360 кв. м, а придомового участка – 39 соток.

Гостиная и коридоры в доме нескромные: с мраморными полами, массивными колоннами и вензелями. Этакий алтайский мини-Эрмитаж, где даже у стульев ножки витые и золотистые.

В одной из комнат красуются длинный стол "для переговоров" и множество стульев. Но они тоже непростые: не венские и не табуреты, а огромные винтажные кресла-троны. Вся мебель достанется новым владельцам.

Кроме того, оборудованы бильярдная комната, личный спортзал, четыре санузла, прачечная и сауна. Жилых комнат – пять. Есть гигантский телевизор.

Уютные противоречия

Если глаз устанет от роскоши, то можно уйти в одну из спален. Там интерьер довольно спокойный, с особым характером и настроением. Телевизор небольшой, шторы – нежно-синие. На кровати лежит аляпистое красное покрывало, которое погружает в ностальгию по детству и отдыху у бабушки в деревне.

На потолке в детской изображено синее небо. В общем, это дом контрастов: захотел – погрузился в роскошь, наскучило – можно перейти в комнату попроще.





Просторный коттедж продают в Барнауле за 25,9 млн рублей

Коттедж оснащён всеми коммуникациями: электричеством, газом, отоплением и канализацией. Есть гараж. Дорога к дому асфальтированная. Время пути до Барнаула – примерно 20 минут.

Дом построили в 2018 году. В посёлке развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, детский сад, школа, церковь и конноспортивный клуб.