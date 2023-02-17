Объект, примыкающий к памятнику истории, подходит для размещения автосервиса, склада, пункта выдачи товаров

17 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Здание на ул. Льва Толстого, 23 / Фото: Андрей Лимонов / 2ГИС

В старом центре Барнаула на продажу выставили кирпичное здание склада – это пристрой к памятнику культурного наследия. Объект находится в собственности государства, а реализует его "Дом.РФ". Строение нуждается в капитальном ремонте: у него разрушены фасады, полы, частично отсутствует остекление.

Под автосервис и склад

Выставленное на продажу здание находится на ул. Льва Толстого, 23. По этому адресу располагается дом купцов Флягиных, возведённый в конце XIX или начале XX века (точных данных о дате строительства нет).

"Дом.рф" реализует только часть этого имущественного комплекса – пристрой, который находится во дворе и сейчас не используется. Информации об исторической ценности объекта нет. Двухэтажный старинный "особняк" по ул. Льва Толстого, 23, где работает наркодиспансер и ещё несколько организаций, не продают.

Продаваемое здание на ул. Льва Толстого, 23 / Фото: "Дом.рф"

Пристрой состоит из двух корпусов. Площадь первого – 95,5 кв. м. Второй блок имеет площадь 433,9 "квадратов". В документации к торгам указано, что назначение обоих строений – склады.

Специалисты, обследовавшие имущественный комплекс, выяснили, что фасады покрыты трещинами, деревянные полы частично разрушены, окна – деревянные, на первом этаже остекление практически отсутствует.

"Объект недвижимого имущества находится в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта. Объекты не используются, не охраняются", – сказано в документации.

Будущему собственнику также придётся решать вопрос подключения здания к инженерным сетям: сейчас в них есть только система электроснабжения, которая находится в удовлетворительном техническом состоянии и не функционирует.

"По теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению отсутствуют зарезервированные мощности. В связи с этим, а также в случае необходимости увеличения мощности по электроснабжению требуется выполнение новых подключений к внешним инженерным сетям через процедуру технологического присоединения, предусмотренную законодательством Российской Федерации", – указано в документации.

Начальная цена объекта составляет 2,9 млн рублей. "Дом.рф" считает, что "наличие открытой площадки перед зданием позволяет рассматривать организацию автосервиса, склада, пункта выдачи товаров, торгово-сервисных точек". Аукцион пройдёт 21 апреля.

Продаваемое здание на ул. Льва Толстого, 23 / Фото: "Дом.рф"

Недвижимость от государства

Сейчас "Дом.рф" готовит к продаже в Барнауле ещё семь лотов. Все они принадлежат государству. Четыре земельных участка расположены в селе Власиха и предназначены для строительства коттеджей.

В конце декабря госкомпания "пробно" выставила на торги первую площадку во Власихе 57,5 га. "Дом.рф" рассчитывал продать её за 13,3 млн рублей, однако заявок на участие в торгах так и не поступило.

Ещё три участка, которые реализует "Дом.рф", распложены на Павловском тракте. Площадка 11,7 га предназначена для строительства многофункционального комплекса, включающего объекты общественного питания, торговли, гостиничного обслуживания, парк развлечений, аквапарк. Две территории – 472,3 га и 444,7 га – отведены под комплексное жилищное строительство.