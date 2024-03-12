Александр Ревва вернулся на ТВ и вызвал недовольство зрителей
Комментаторы оказались возмущены его появлением на экране
12 марта 2024, 21:25, ИА Амител
Микрофон / Фото: pvproductions / freepik.com
Певец и юморист Александр Ревва вернулся на экраны и вызвал недовольство зрителей. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Артист принял участие в концерте памяти Юрия Шатунова, который показали на одном из федеральных каналов. Ревва выступил с композицией "Глупые снежинки".
В комментариях под записью эфира пользователи оставили негативные отзывы, отметив, что появление Реввы некоторым испортило впечатление от просмотра.
По данным "МК", в 2022 году Александр Ревва уехал из России в Испанию вместе с семьей. Активист Виталий Бородин заявлял о том, что Ревва позиционировал себя против СВО.
21:52:24 12-03-2024
Не смотреть передачи с его участием - и всё. Рейтингу упадут, значит на рекламе не заработаешь. И каким телевизионщикам он тогда будет нужен?
11:34:30 13-03-2024
Гость (21:52:24 12-03-2024) Не смотреть передачи с его участием - и всё. Рейтингу упадут... Какой ты умный.... Чё, когда каникулы у вас?
09:10:27 13-03-2024
Активист Виталий Бородин - провокатор.
09:25:21 13-03-2024
как известно, активист - хуже коммуниста
09:43:29 13-03-2024
Да он ещё квартиру в Москве не продал. Вот и "кучкуется" пока в РФ. А как продаст так и сразу будет где-нибудь в Израиле (как делал Макаревич). Так что,не понятны действия наших министров культуры на фоне таких артистов (к стати он многим не нравится).
10:38:27 13-03-2024
плюсаните в комментах, если вам нравится Ревва, пжлст.
я хоть одного хочу увидеть и очень удивлюсь, если таких будет много.
11:16:01 13-03-2024
Ревва позиционировал себя против СВО ---- писали, что он со своим отцом из Донецка с 2014 года не общается, потому что отец за Россию. Ничего не понятно, что происходит
13:02:28 13-03-2024
Александр Ревва - он же Артур Пирожков Не понятно почему он на сцене! Он высказался против СВО Информацию в интернете читала