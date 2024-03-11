Стас Садальский заступился за Аллу Пугачеву
Он предложил депутатам петь, а певцам придумывать законы
11 марта 2024, 18:40, ИА Амител
Российский актер Стас Садальский заступился за певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает телеканал "360".
Садальский высказался в отношении предложения депутата Госдумы Алексея Журавлева. Ранее Журавлев заявил о том, что Пугачевой нужно дать статус иностранного агента, чтобы она не могла зарабатывать в России.
Садальский же отметил, что в последнее время Журавлев очень часто стал появляться на телевизионных экранах. Актер также предложил депутатам начать петь и развлекать публику, а певцам придумывать законы, направленные на развитие страны.
Ранее Алла Пугачева заявила о том, что "нормальные люди" не собираются возвращаться в Россию.
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"За что же. не боясь греха, кукушка хвалит петуха?". Крылов как в воду глядел. Только в этом случае петух хвалит старую ощипанную курицу...
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Здесь нет правых и неправых. Кому-то было необходимо создание таких условий в стране. Те, которые оказались не по зубам, смогли уехать. Те, кто остался будут играть по предложенным правилам. Бывает.