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Стас Садальский заступился за Аллу Пугачеву

Он предложил депутатам петь, а певцам придумывать законы

11 марта 2024, 18:40, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Российский актер Стас Садальский заступился за певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает телеканал "360".

Садальский высказался в отношении предложения депутата Госдумы Алексея Журавлева. Ранее Журавлев заявил о том, что Пугачевой нужно дать статус иностранного агента, чтобы она не могла зарабатывать в России.

Садальский же отметил, что в последнее время Журавлев очень часто стал появляться на телевизионных экранах. Актер также предложил депутатам начать петь и развлекать публику, а певцам придумывать законы, направленные на развитие страны.

Ранее Алла Пугачева заявила о том, что "нормальные люди" не собираются возвращаться в Россию. 

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Комментарии 2

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Гость

19:11:27 11-03-2024

"За что же. не боясь греха, кукушка хвалит петуха?". Крылов как в воду глядел. Только в этом случае петух хвалит старую ощипанную курицу...

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Гость

00:26:10 12-03-2024

Здесь нет правых и неправых. Кому-то было необходимо создание таких условий в стране. Те, которые оказались не по зубам, смогли уехать. Те, кто остался будут играть по предложенным правилам. Бывает.

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