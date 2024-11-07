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Алтайские коммунисты провели праздничный митинг на площади Советов

Собралось около 100 человек

07 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Митинг КПРФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские коммунисты на площади Советов провели митинг, приуроченный к 107-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Несмотря на непогоду, у памятника Ленину собралось около 100 человек с флагами и баннерами.

Праздник посвящен Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас – Санкт-Петербург). Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов. 

Официально в России этот праздник не отмечается. 

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

21:48:47 07-11-2024

Найдено в сети:
@ЛюдочкаМинеева
1 час назад
Сегодня видела как минчане празднуют 7 ноября! Честно порадовалась за белорусов и благодарность вашему президенту

@NadejdaKovaleva-tw2bq
1 час назад
@ЛюдочкаМинеева в каждом районном центре митинги ,концерты, гуляния _красота!

@Галина-б2г8п
1 час назад (изменено)
У нас в Белоруси сегодня выходной, праздник 7 ноября. Возлагаем цветы к памятникам. Повсюду праздничное настроение.

@АлексейРодюков-у3ю
1 час назад
Завидую и восхищаюсь Белоруссией чтящей первую в истории человечества героическую попытку строительства социалистического государства и общества!!!

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Дюша

09:19:55 08-11-2024

И я там был...Ни мёда, ни пива...Да и какой это митинг? Митинг - это не когда зрители слушают артистов на броневичке...Это когда каждый может сказать своё мнение. Плакались о состоянии скорой помощи в связи с нехваткой бюджета. Так что ж вы голосуете за бесполезные траты типа маркировки собак вместо того, чтобы бороться за "скорые"? Посмешило предложение отменить "День независимости" ради возврата к празднованию 7 Ноября...Да 4-е надо отменять!!! Ибо это обман!!! Ничего в этот день не случилось с поляками. В этот день по указу царя-батюшки праздновали день "Казанской богоматери" и именно ради этого возобновили "праздник"... Вот пусть его РПЦ и празднует, а народ должен праздновать 7 Ноября!

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А зачем?

11:36:08 08-11-2024

Дюша (09:19:55 08-11-2024) И я там был...Ни мёда, ни пива...Да и какой это митинг? Мити... Если даже в 700-тысячном Барнауле на эту тусовку вышли всего человек 70 (1/100000 часть), сильно меньше одного процента, то это показатель того, что никому это 7 ноября по-настоящему не нужно. Было бы нужно, те, кто вчера флажки красные по вацапу пересылали, взяли бы и пришли. А так - кружок любителей Октября. Сдалась Прусакова вместе со свой тусовочкой

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Дюша

17:07:23 08-11-2024

А зачем? (11:36:08 08-11-2024) Если даже в 700-тысячном Барнауле на эту тусовку вышли всего... А затем, что в 700-тысячном Барнауле за коммунистов голосует процентов 20 населения...И никакие вбросы не помогают ЕдРу это изменить...

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Гость

17:29:42 08-11-2024

Дюша (17:07:23 08-11-2024) А затем, что в 700-тысячном Барнауле за коммунистов голосует... Вот ведь нестыковка... Голосует 20%, т.е. больше 100 тысяч человек, а приходит сотня? М.б., вам, в вашей консерватории, если не кровати подвигать, то занимающих кровати поменять?

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