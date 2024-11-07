Алтайские коммунисты провели праздничный митинг на площади Советов

Собралось около 100 человек

07 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Митинг КПРФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские коммунисты на площади Советов провели митинг, приуроченный к 107-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Несмотря на непогоду, у памятника Ленину собралось около 100 человек с флагами и баннерами.

Праздник посвящен Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас – Санкт-Петербург). Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов.

Официально в России этот праздник не отмечается.