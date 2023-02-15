В Барнаульском зоопарке показали полуторамесячных медвежат

Малыши очень активные, но пока совсем не отходят от мамы

15 февраля 2023, 13:35, ИА Амител

Маленьких полуторамесячных медвежат показали в барнаульском зоопарке. Видео опубликовали в сообществе во "ВКонтакте".

Активные малыши пока совсем не отходят от мамы. Один из них в момент съёмки ел, а другой недовольно ворчал.

"Вы слышите эти звуки? Один сладко пьёт мамино молочко, а второй ворчит от собственной неуклюжести", – написали представители зоопарка.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» впервые появилась семейная пара манулов.