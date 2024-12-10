Директор бийской автошколы попал под суд за несуществующее обучение

За денежное вознаграждение он выдавал горожанам допуски к экзаменам

10 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске директора автошколы осудили за коммерческий подкуп. За вознаграждение он выдавал свидетельства об окончании обучения, которые давали допуск к экзамену в ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Горожане платили подсудимому от 10 до 15 тыс. рублей за документ, позволяющий сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Следствие доказало уже четыре таких факта.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и два месяца. Три года составит условный испытательный срок. Также на два года и шесть месяцев его лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в коммерческих организациях.