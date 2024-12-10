Директор бийской автошколы попал под суд за несуществующее обучение
За денежное вознаграждение он выдавал горожанам допуски к экзаменам
10 декабря 2024, 13:50, ИА Амител
В Бийске директора автошколы осудили за коммерческий подкуп. За вознаграждение он выдавал свидетельства об окончании обучения, которые давали допуск к экзамену в ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Горожане платили подсудимому от 10 до 15 тыс. рублей за документ, позволяющий сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Следствие доказало уже четыре таких факта.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и два месяца. Три года составит условный испытательный срок. Также на два года и шесть месяцев его лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в коммерческих организациях.
19:21:58 10-12-2024
от 10 до 15 тыс. рублей за документ,.. Да нет таких цен. Если мужик по такой цене права продавал, ему памятник при жизни надо ставить.
11:16:55 11-12-2024
Гость (19:21:58 10-12-2024) от 10 до 15 тыс. рублей за документ,.. Да нет таких цен. Ес... А тебе желаю повстречаться на трассе с таким вот "покупантом" прав у прижизненного памятника, авось в последние мгновения жизни все ж просветление в умУ наступит.