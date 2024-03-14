Автомобиль с человеком внутри взорвался в Москве

Пострадавший в реанимации

14 марта 2024, 07:31, ИА Амител

Последствия взрыва автомобиля в Москве / Кадр: SHOT

Автомобиль Subaru с мужчиной внутри взорвался в Береговом проезде в Москве, пишет SHOT.

По данным канала, пострадавшему оторвало кисть и ногу – его отвезли в реанимацию. Предварительно, причиной взрыва стало возгорание газового баллона в багажнике.

В феврале в Бийске у коммунальной машины взорвался котел.