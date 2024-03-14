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Автомобиль с человеком внутри взорвался в Москве

Пострадавший в реанимации

14 марта 2024, 07:31, ИА Амител

Последствия взрыва автомобиля в Москве / Кадр: SHOT
Последствия взрыва автомобиля в Москве / Кадр: SHOT

Автомобиль Subaru с мужчиной внутри взорвался в Береговом проезде в Москве, пишет SHOT.

По данным канала, пострадавшему оторвало кисть и ногу – его отвезли в реанимацию. Предварительно, причиной взрыва стало возгорание газового баллона в багажнике.

В феврале в Бийске у коммунальной машины взорвался котел.

Москва Происшествия

Комментарии 2

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Гость

07:47:27 14-03-2024

С гранатой баловался...

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Гость

10:50:49 14-03-2024

Не закуривайте в салоне, если прежде ели гороховый суп. Это аксиома.

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