Бийчане просят ликвидировать собак, которые всей сворой кидаются на людей и разрывают кошек
В стае примерно 15 больших бродячих животных
Жители Бийска обратились к администрации города с просьбой разобраться с большой стаей бродячих собак, сообщает «Бийск 22«
По словам местных жителей, собаки часто появляются возле дома № 79 по улице Горно-Алтайской, где находится школа № 5.
«Стая разрывает кошек, городская администрация молчит. Эта стая кидается на людей. Сколько ещё ждать, чтобы ликвидировали это зверьё? С детской площадки дети разбегаются при виде этой стаи!» — написала бийчанка.
Фото: vk.com/biysk22vk
Зоозащитники в комментариях отметили, что на самом деле ситуация стабильная, а собаки очень дружелюбные и весьма неагрессивные. Также предположили, что животных выкинули жильцы близлежащих домов, поэтому они и бегают поблизости.
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