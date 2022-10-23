Бийчане просят ликвидировать собак, которые всей сворой кидаются на людей и разрывают кошек

Жители Бийска обратились к администрации города с просьбой разобраться с большой стаей бродячих собак, сообщает «Бийск 22«

По словам местных жителей, собаки часто появляются возле дома № 79 по улице Горно-Алтайской, где находится школа № 5.

«Стая разрывает кошек, городская администрация молчит. Эта стая кидается на людей. Сколько ещё ждать, чтобы ликвидировали это зверьё? С детской площадки дети разбегаются при виде этой стаи!» — написала бийчанка.

Фото: vk.com/biysk22vk

Зоозащитники в комментариях отметили, что на самом деле ситуация стабильная, а собаки очень дружелюбные и весьма неагрессивные. Также предположили, что животных выкинули жильцы близлежащих домов, поэтому они и бегают поблизости.

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