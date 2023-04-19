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Барнаульцам бесплатно помогут составить план правильного питания

Пройти медицинское обследование можно будет 22 апреля

19 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

22 апреля с 10 до 15 часов в ТРЦ "Праздничный" барнаульцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование и получить план правильного питания. Об этом сообщает "Катунь24".

Обследование включает в себя определение уровня глюкозы в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчёта индекса массы тела. 

Для прохождения горожанам необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Барнаул Здоровье

Комментарии 5

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Гость

12:37:43 19-04-2023

в интернето полно таких планов и ходить не нужно, они все равно его там скачивают

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Гость

12:38:43 19-04-2023

необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС. - т.е без этого вы не человек?

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Гость

12:47:48 19-04-2023

А денех дадут на правильное питание, а то МРОТа не хватает?

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Гость

12:50:57 19-04-2023

А денех дадут: догонют и еще поддадут)))

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Гость

12:52:39 19-04-2023

Гость (12:47:48 19-04-2023) А денех дадут на правильное питание, а то МРОТа не хватает?... Зачем? Тут один чел как-то рассказывал, как он детей кормит пюрешками из свеклы, репы и морковки. Полезно, вкусно, недорого) Думаю, как раз на МРОТ и выйдет.

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