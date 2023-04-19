Барнаульцам бесплатно помогут составить план правильного питания

Пройти медицинское обследование можно будет 22 апреля

19 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 апреля с 10 до 15 часов в ТРЦ "Праздничный" барнаульцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование и получить план правильного питания. Об этом сообщает "Катунь24".

Обследование включает в себя определение уровня глюкозы в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчёта индекса массы тела.

Для прохождения горожанам необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС.