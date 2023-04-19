Барнаульцам бесплатно помогут составить план правильного питания
Пройти медицинское обследование можно будет 22 апреля
19 апреля 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
22 апреля с 10 до 15 часов в ТРЦ "Праздничный" барнаульцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование и получить план правильного питания. Об этом сообщает "Катунь24".
Обследование включает в себя определение уровня глюкозы в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчёта индекса массы тела.
Для прохождения горожанам необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
12:37:43 19-04-2023
в интернето полно таких планов и ходить не нужно, они все равно его там скачивают
12:38:43 19-04-2023
необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС. - т.е без этого вы не человек?
12:47:48 19-04-2023
А денех дадут на правильное питание, а то МРОТа не хватает?
12:50:57 19-04-2023
А денех дадут: догонют и еще поддадут)))
12:52:39 19-04-2023
Гость (12:47:48 19-04-2023) А денех дадут на правильное питание, а то МРОТа не хватает?... Зачем? Тут один чел как-то рассказывал, как он детей кормит пюрешками из свеклы, репы и морковки. Полезно, вкусно, недорого) Думаю, как раз на МРОТ и выйдет.