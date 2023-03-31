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Барнаульцев попросили с заботой отнестись к пьяным птицам

Переевши забродивших ягод, они могут лежать на земле в отключке

31 марта 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Барнаулец в социальных сетях обратился к горожанам, чтобы попросить их с заботой относиться к пьяным птицам. Его сообщение опубликовали в группе "В курсе 22".

Автор поста отметил, что маленькие свиристели могут лежать на тротуарах. Они не мертвы, просто объелись перебродивших ягод и захмелели.

"Огромная просьба не убивать и не кидать их в мусорку, не наступать на братьев наших меньших, а переложить их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь. Они живы и выживут благодаря вам", – написал заботливый горожанин.

Комментарии 8

  • Алкашня...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Надо вытрезвители для пернатых открывать.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Прикольно, главное чтобы их бродячие кошки или собаки не сожрали.
    31 марта, Гость   Ответить
  • В сквере 27 школы каждую зиму пьяненьких воробьев наблюдаем
    31 марта, Гость   Ответить
  • Не видела свиристелей в городе вторую зиму уже.
    31 марта, Гость   Ответить
  • тоже две зимы не вижу свиристелей в городе и ягоды рябины все висят целые, включая позапрошлогодние
    31 марта, Гость   Ответить
  • Амик, и вы туда же... ну хоть бы у орнитологов узнали, что с птицами на самом деле происходит. свиристели едят замороженные ягоды, а набитый такими "льдинками" зоб птицы охлаждает всё тело, сдавливает горло и затрудняет дыхание и птицу, просто вырубает. это состояние похоже на обморок. кто посильнее- тот очухается и улетит, а слабые птички, увы, замерзнут и погибнут. можно попытаться аккуратно согреть птицу и тем самым спасти.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Свиристели пьяные на тротуарах лежат))
    01 апреля, Гость   Ответить
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