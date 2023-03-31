Барнаульцев попросили с заботой отнестись к пьяным птицам

Переевши забродивших ягод, они могут лежать на земле в отключке

31 марта 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаулец в социальных сетях обратился к горожанам, чтобы попросить их с заботой относиться к пьяным птицам. Его сообщение опубликовали в группе "В курсе 22".

Автор поста отметил, что маленькие свиристели могут лежать на тротуарах. Они не мертвы, просто объелись перебродивших ягод и захмелели.