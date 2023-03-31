Барнаульцев попросили с заботой отнестись к пьяным птицам
Переевши забродивших ягод, они могут лежать на земле в отключке
31 марта 2023, 14:33, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаулец в социальных сетях обратился к горожанам, чтобы попросить их с заботой относиться к пьяным птицам. Его сообщение опубликовали в группе "В курсе 22".
Автор поста отметил, что маленькие свиристели могут лежать на тротуарах. Они не мертвы, просто объелись перебродивших ягод и захмелели.
"Огромная просьба не убивать и не кидать их в мусорку, не наступать на братьев наших меньших, а переложить их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь. Они живы и выживут благодаря вам", – написал заботливый горожанин.
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