Барнаульцев приглашают на Stand Up День 2.0 в ТРЦ "Европа"

Выступления комиков, подарки и любимые песни – что посмотреть и над чем посмеяться

17 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KRFSd

Stand Up День в ТРЦ "Европа" / Фото предоставлено пресс-службой торгово-развлекательного центра

Вторая половина мая – то самое время, когда выходные хочется проводить особенно ярко и необычно. Но не спешите уезжать из города в поисках "того самого досуга". Ведь если вам нравятся юмористические выступления, то ТРЦ "Европа" знает, как организовать развлечения так, чтобы потом было что рассказать и друзьям, и коллегам.

18 мая 2024 года с 14:00 до 16:00 барнаульцев приглашают посетить ежегодный Stand Up* День в торгово-развлекательном центре. В зоне около фонтана гостей ждут жизнеутверждающие спичи от одних из лучших комиков StandUp Алтай, конкурсы с подарками от партнеров, зажигательные кавер-треки и розыгрыш по чекам (участвуют чеки от 500 рублей, подробности узнавайте на специальной промостойке, возрастное ограничение 14+).

Для удобства и комфорта зрителей команда организаторов вновь превратит зону атриума в настоящий амфитеатр. Лавочки возле импровизированной сцены, мягкие пуфики на центральной лестнице и вся открытая часть 2 этажа – выбирайте свое идеальное место и наслаждайтесь шоу-программой в комфортной обстановке.

Подробнее о Stand Up Дне – в официальной группе ТРЦ "Европа" в ВК.

Генеральные партнеры мероприятия: салон женской одежды Butterfly*, студия бровей Brow Bar Brejnev*, S Parfum&Cosmetics*.

Возрастное ограничение мероприятия 6+

Сроки проведения розыгрыша – 18.05.2024 с 14:00 до 16:00. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Европа".

* Stand Up ("Стэнд Ап"); Butterfly ("Баттерфляй"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); S Parfum&Cosmetics ("Эс Парфим энд Косметикс")

ООО "Экватор"

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