Барнаульцы пожаловались депутату Госдумы на общественный транспорт
Александр Терентьев уже обратился по этому поводу к главе города
31 января 2024, 16:15, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России – За правду" Александр Терентьев получил коллективное обращение от жителей Барнаула с жалобой на проблемы с общественным транспортом в краевой столице.
"Мы теряем время по 30-40 минут на ожидание общественного транспорта, теряем здоровье, ожидая автобус на холоде, теряем деньги, обращаясь к услугам такси, в итоге опаздываем", – сказано в письме.
Люди назвали конкретные маршруты, к которым у них есть претензии, и обозначили самые сложные временные отрезки. Например, студенты пожаловались, что с 10 января 2024 года стало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 08:00 утра, а также уехать домой вечером после занятий – после 20:00.
"Особенно в направлении Индустриального района. Маршруты № 35 и 41 иногда не делают остановки во время движения в час пик, маршрут № 25 часто меняет конечный пункт следования (сокращает его), что является нарушением правил перевозки пассажиров. Количество автобусов маршрута № 35 явно недостаточно для перевозки большого числа пассажиров в утреннее и вечернее время", – говорят люди.
А если почитать барнаульские мессенджеры, в которых буквально ежедневно горожане делятся своими проблемами с общественным транспортом, становится понятно, что претензии у пассажиров носят массовый и системный характер. Чтобы урегулировать вопрос, Александр Терентьев уже обратился к главе Барнаула.
16:19:32 31-01-2024
Вы думаете они не знают об этой проблеме? Им просто нет до этого дела! Они общественным транспортом не пользуются...
16:20:13 31-01-2024
Нашёл к кому обращаться. Вот если бы какую хибару снести и на её месте построить человейник, тогда да...
16:32:08 31-01-2024
они только закрывают все маршруты которые раньше почему то были выгодны а сейчас убыточны. с понедельника город лишился очередного " убыточного " маршрута номер 37.
16:35:41 31-01-2024
Они все в курсе,и решение есть по этой теме,просто нет мотивации вот и всё. У всех свой транспорт - отрыв от общества города. Все чиновники ,все потеряли страх и министры тоже. Все на взятках в коррупции ....Просто мафиозная Италия...
16:36:28 31-01-2024
[тало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 08:00 утра, а также уехать домой вечером после занятий – после 20:00.] Может вместо того чтобы ныть, не надо ломиться в переполненный автобус, а то залезут куча мяса не войти и не выйти
16:43:57 31-01-2024
Маршрут 25 вообще практически не ходит после 18-00. И уехать в Научный городок в вечернее время можно только на 32 маршруте. Но он идет переполненный и не всегда в него попасть можно. А ведь в Научный городок, кроме этих двух маршрутов, ни на чем не доберешься. Ладно в этом году зима относительно теплая, а так ведь и в остановку вмерзнуть можно. Уже и депутату городской Думы писала, а воз и ныне там. Никто не может конструктивно решить вопрос.
16:47:16 31-01-2024
случайности не случайны! автобусы же пришли... всё вовремя! сейчас выпустят автобусы, трамваи, смотрите, мы занимаемся проблемой общественного транспорта в городе, депутат скажет смотрите я помог в какой-то степени решить проблему ОТ в городе, все в выигрыше, ну кроме пассажиров. а после выборов, скорее всего, и проезд поднимут.
17:11:30 31-01-2024
Надо еще пожаловаться депутату на то что хлеб в магазинах Мария-Ра не вкусный. Его же есть не возможно. Позавтракал барнаулец не вкусным хлебом с "колбасой" и на остановку. Романтика!
17:22:21 31-01-2024
35 - й по сравнению с 20 - кой просто эталон
17:58:50 31-01-2024
А всё почему такая проблема складывается. Зам. главы города Шеломенцев , которого арестовали за взятку, которую дал предприниматель за покровительство за 73.75.80 маршруты. Должны на этих маршрутах большие автобусы ходить. А у этого бизнесмена малые автобусы . Вот и делайте выводы. Я думаю не один такой бизнесмен , который в клюве приносил вице мэру взятки.
22:37:05 31-01-2024
Грязные, вонючие, дырявые, зимой холодные, а летом душные автобусы - это не общественный транспорт, это скотовозки. И вот вопросы. 1. Разве барнаульцы скоты? Есть, конечно, экземпляры, но не все же. 2. Почему отсутствует контроль за состоянием ОТ со стороны администрации? 3. Почему на маршрутах вместо больших автобусов ходят "газельки" с полным отсутствием комфорта для людей? 4. Почему повышение стоимости проезда никак не отражается на качестве обслуживания пассажиров? 5. Почему до сих пор ОТ в Барнауле не является муниципальным? Для города это же выгодно. P.S. Чиновники должны работать для жителей города, а не за счет них.