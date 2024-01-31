Барнаульцы пожаловались депутату Госдумы на общественный транспорт

Александр Терентьев уже обратился по этому поводу к главе города

31 января 2024, 16:15, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России – За правду" Александр Терентьев получил коллективное обращение от жителей Барнаула с жалобой на проблемы с общественным транспортом в краевой столице.

"Мы теряем время по 30-40 минут на ожидание общественного транспорта, теряем здоровье, ожидая автобус на холоде, теряем деньги, обращаясь к услугам такси, в итоге опаздываем", – сказано в письме.

Люди назвали конкретные маршруты, к которым у них есть претензии, и обозначили самые сложные временные отрезки. Например, студенты пожаловались, что с 10 января 2024 года стало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 08:00 утра, а также уехать домой вечером после занятий – после 20:00.

"Особенно в направлении Индустриального района. Маршруты № 35 и 41 иногда не делают остановки во время движения в час пик, маршрут № 25 часто меняет конечный пункт следования (сокращает его), что является нарушением правил перевозки пассажиров. Количество автобусов маршрута № 35 явно недостаточно для перевозки большого числа пассажиров в утреннее и вечернее время", – говорят люди.

А если почитать барнаульские мессенджеры, в которых буквально ежедневно горожане делятся своими проблемами с общественным транспортом, становится понятно, что претензии у пассажиров носят массовый и системный характер. Чтобы урегулировать вопрос, Александр Терентьев уже обратился к главе Барнаула.