Барнаульцы смогут наблюдать лунное затмение 5 мая

Разглядеть его можно будет невооружённым глазом, но это явление само по себе не сильно заметно

27 апреля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полутеневое затмение Луны произойдёт 5 мая и будет доступно для наблюдений с большей части территории России, в том числе из Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, через полутень Земли спутник пройдёт с 22:14 до 02:31 по местному времени. Максимум затмения будет в 00:23.

Разглядеть явление можно будет невооружённым глазом. Впрочем, полутеневое затмение особо сильно не заметно – можно будет увидеть лишь небольшое красное свечение лунного диска.