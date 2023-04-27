Барнаульцы смогут наблюдать лунное затмение 5 мая
Разглядеть его можно будет невооружённым глазом, но это явление само по себе не сильно заметно
27 апреля 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полутеневое затмение Луны произойдёт 5 мая и будет доступно для наблюдений с большей части территории России, в том числе из Барнаула.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, через полутень Земли спутник пройдёт с 22:14 до 02:31 по местному времени. Максимум затмения будет в 00:23.
Разглядеть явление можно будет невооружённым глазом. Впрочем, полутеневое затмение особо сильно не заметно – можно будет увидеть лишь небольшое красное свечение лунного диска.
14:02:12 27-04-2023
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