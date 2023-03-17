Барнаульская гордума обзавелась новым депутатом-женщиной

В БГД вошла Анна Галицкая от партии "Новые люди"

17 марта 2023, 10:24, ИА Амител

Никита Федюнин и Анна Галицкая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнаульской городской Думе появился новый депутат – в представительный орган вошла предприниматель, бизнес-консультант Анна Галицкая. Мандат она получила на заседании в пятницу, 17 марта.

Галицкая – член фракции "Новые люди". На выборы в сентябре 2022 года она шла в списке партии под третьим номером. Но тогда НЛ получили только два мандата. Депутатами стали глава регионального отделения партии Никита Федюнин и организатор образовательных мероприятий для предпринимателей Максим Петров.

В феврале 2023 года Петров добровольно покинул БГД, он пояснил, что хочет сосредоточиться на личных проектах и не сможет совмещать их с работой в гордуме. Его место и заняла Галицкая.

Добавим, что Анна Галицкая создала один из крупнейших издательских холдингов региона, основала высокотехнологичную IT-компанию и академию спорта для юных фигуристов.

Всего в БГД 40 депутатов: по двое от ЛДПР, "Справедливой России – За правду" и "Новых людей", трое от КПРФ, остальные – единороссы.